طريقة عمل كيكة الحلة

حضري لأطفالك كيكة الحلة الشهية، واستغني عن الفُرن، في دقائق معدودة، وقدميها مع الشاي، أو العصائر الطبيعية. مكونات كيكة الحلة 2 كوب دقيق 4 بيضات 1/2 كوب نشا 1/2 كوب زيت كوب سكر كوب لبن بيكنج بودر رشة ملح ملعقة كبيرة خل Advertisements فانيليا طريقة تحضير كيكة الحلة قومي بخفق البيض مع الزيت والفانيليا والسكر والحليب. في وعاء آخر اخلطي الدقيق مع النشا والبيكنج بودر. قومي بمزج الخليطين سويًا، ثم ضعيه في قالب مدهون بالزبدة. ضعي القالب فى حلة بها ماء وتوضع على نار هادئة، وقومي بتغطية الحلة من الداخل بفوطة نظيفة. تترك على النار حتى تمام النضج.

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