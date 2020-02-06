"بلاش قبلات وتخفيف ملابس".. نصائح للتعامل مع تغيرات الطقس

ارتفعت درجات الحرارة اليوم، بشكل ملحوظ، حيث ساد الدفء في بعض المناطق، مما دفع البعض لتخفيف الملابس، لكي تلاءم الطقس، ومن جانبه شدد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، على تجنب الابتعاد عن هذا الأمر، حتى تتجنب الإصابة بأمراض البرد والأنفلونزا.

ونشر "الناظر" عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلًا:" اعتبارًا من يوم الجمعة، متوقع حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل، تقريبًا، لهذا أحذر بشدة من عدم الوقوع في بعض الأمور".

وجاءت نصائح الاستشاري كالتالي:

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تجنب تخفيف الملابس خاصة للأطفال والشباب، حتى لا يتعرضون للإصابة بنزلات البرد الشديدة، وما يصاحبها من مضاعفات مؤلمة.

الحرص على التدفئة الجيدة خاصة عند الخروج في الصباح الباكر أو في المساء المتأخر.

التخلص من عادة السلام والتقبيل، لأنها تنقل العدوى.

جدير بالذكر أنه من المُقرر أن تصل درجة الحرارة غدًا الخميس، إلى 22 درجة بالنسبة للعظمى، و14 للصغرى.