إليك أجمل وأفضل مجوهرات عروس مزينة بالفراشات

القاهرة - لايف ستايل
تعد المجوهرات المستوحاة من الفراشات من أبرز صيحات مجوهرات العروس الرائجة، حيث تتمتع بالعصرية والمرح لتعكس شخصية العروس المفعمة بالحيوية.
قدمت العديد من الماركات الشهيرة قطع مجوهرات مستوحاة من الفراشات لتختاري منها تصاميم تناسب ذوقك.
مجوهرات شوبارد Chopard
برزت أساور الفراشات من شوبارد بالذهب الأبيض والذهب الوردي والمرصعة بالألماس، فضلاً عن السلسلة مع تعليقة بتصميم الفراشة.
مجوهرات دي بيرز De Beers
أيضاً قدمت ماركة دي بيرز تصاميم فخمة بوحي من الفراشات، سواء الأقراط أو الخواتم الماسية والمرصعة بفصوص ملونة للمسة حيوية.
مجوهرات غراف Graff
جمعت مجوهرات غراف بتصميم الفراشات بين الفخامة والعصرية، حيث الفراشات المرصعة بالألماس أو الفصوص الملونة، سواء خواتم أو أقراط أو سلاسل.
مجوهرات هاري وينستون Harry Winston
استوحت ماركة هاري وينستون بعض تصاميم الأقراط الماسية الفخمة من الفراشات، سواء أقراط الأزرار التي تلتصق بالأذن أو أقراط الحلقات الصغيرة.
مجوهرات تيفاني آند كو Tiffany & Co
قدمت ماركة تيفاني آند كو سلاسل ناعمة بتعليقة الفراشات الصغيرة سواء بالذهب الوردي أو الذهب الأبيض مع فصوص الألماس البرّاقة.
مجوهرات فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels
تعد ماركة فان كليف آند آربلز من أشهر ماركات المجوهرات التي استوحت تصاميم عديدة من الفراشات، مثل خاتم بين الأصابع بالفراشات المرصعة بالألماس والفصوص الملونة، فضلاً عن أقراط الفراشات.
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