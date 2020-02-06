اختاري أحمر شفاه داكن من وحي النجمات

إذا كنت من اللواتي يتردّدن في اختيار أحمر شفاه بدرجة داكنة، فعليك أن تبدّلي رأيك في هذا الموسم. فقد أثبتت الدرجات الداكنة لأحمر الشفاه من لون البرقوق أو الخوخي، والباذنجاني والأحمر وحتى الأسود، أنها الألوان الرائجة لهذا الشتاء والتي ستعنون مكياجك بكثير من الجرأة، مهما كان لون بشرتك.

هايلي ستاينفيلد

في هذه الإطلالة، اختارت هايلي ستاينفيلد أغمق درجات اللون الأحمر لتزيّن بها شفتيها وأظافرها في الوقت نفسه. وقد اعتمدت مكياج عيون بسيط عبارة عن خط مجنّح من الأيلاينر مع لمسة من الماسكرا. وعلى الرغم من أن ملامح وجهها بدت حادة بعض الشيء، فقد كانت إطلالتها لافتة وجذابة.

إيلا بالينسكا

على خطى هايلي ستاينفيلد، اختارت إيلا بالينسكا أحمر شفاه داكن بدرجة التوتي الجريئة، ولكنها أرادت أن تجعل مكياجها صاخباً بعض الشيء من خلال تطبيق مكياج عيون بارز مع ظلال قويّة مزجت فيها بين ألوان عدّة مع لمسة من الباييت المشرقة.

ليلي ألدريدج

قد يكون أحمر الشفاه الذي اختارته ليلي ألدريج أقل حدّة بين الدرجات الداكنة الرائجة، ولكن طريقة تنسيقه مع بشرة فاتحة ومكياج عيون بأسلوب الريترو، جعله يبدو لافتاً وجريئاً.

ريهانا

هي من أكثر الإطلالات اللافتة لريهانا التي تُعرف بشخصيتها المشاغبة وذوقها الجريء. مع تسريحة ذيل الحصان المنخفض وبعض الخصلات الفضيّة، نسّقت ريهانا مكياجها بأسلوب الريترو معتمدة أيلاينر عريض ومجنّح، وأحمر شفاه بلون داكن وتركيبة ميتاليكية لامعة.

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تايلور سويفت

ما جعل اختيار تايلور سويفت لهذه الدرجة من لون أحمر الشفاه يبدو جريئاً هو تنسيقها له مع بشرة شبه خالية من المكياج وشعر أشقر مموّج بطريقة فوضاوية. فبدت إطلالتها بالإجمال مرتكزة على أحمر الشفاه وحده.

جيجي حديد

بين الرمادي والأحمر البوردو استطاعت العارضة الشابة جيجي حديد أن تُحدث تناقضاً جذاباً في إطلالتها هذه. فاللون الرمادي الهادئ والباهت، اكتسب بعض الحيوية من خلال هذه الدرجة القويّة من أحمر الشفاه.

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