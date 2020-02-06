عدم إضافة السكر.. 7 نصائح احرص عليها لتحضير فنجان قهوة صحي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:
تعتبر القهوة من المشروبات المنبهة التي يفضلها الكثيرون، وللاستفادة من قيمتها الغذائية، يجب مراعاة بعض الإرشادات عند تحضيرها، حتى لا يكون لها تأثيرات عكسية على الصحة العامة.
يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، نصائح يجب مراعتها قبل تناول القهوة، وفقًا لموقع "Health line"...للمزيد اضغط هنا
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