كريم فهمي في عيد ميلاد زوجته: كل سنة وأحلى واحدة في العالم طيبة

هنأ الفنان كريم فهمي، زوجته دانيا البناوي، في عيد ميلادها، عبر نشر صور تجمعهما معًا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصور قائلًا: "ونقول كل سنة وأحلى واحدة في العالم طيبة، كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وصاحبتي وبنتي وأم بناتي، ربنا يخليكي لينا".

وانهالت التعليقات من متابعي فهمي، فنانين ومعجبين، حيث علقت الفنانة وفاء عامر، على الصورة: "كل لحظة وانتم مع بعض سعداء يا حلوين"، وعلق حمدي المرغني: "ربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم كل شر".

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كما علقت الفنانة إسعاد يونس والفنانة ريهام أيمن وآخرون متمنين لفهمي وزوجته السعادة وطول العمر.

زواج كريم فهمي

يذكر أن الفنان كريم فهمي، تزوج من "دانيا" في عام 2013، ورزق منها بـ3 فتيات هن "كاميليا وناعومي وجميلة"، ويحرص دوما على إخفاء الصغيرات عن أعين الكاميرات، أو نشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي.