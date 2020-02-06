الامارات | حضور استثنائي في اليوم الأول لمهرجان طيران الإمارات للآداب

شكرا لقرائتكم خبر عن حضور استثنائي في اليوم الأول لمهرجان طيران الإمارات للآداب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل اليوم الأول من مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يحتفي بدورته الـ12، حضوراً استثنائياً لطلبة مدارس من أرجاء الدولة، وسط اهتمام عام مكثف من قبل ضيوف المهرجان من كتّاب ومفكرين وشخصيات عامة يستقطبها كعادته في كل عام، إضافة إلى جمهور «الآداب» وعشاق الثقافة الذين توافدوا بأعداد كبيرة لحضور فعاليات أيامه الأولى، مراهنين على برامج زاخرة بالترفيه والإفادة.

وكشف مظهر الحافلات المدرسية المصطفة على حافتي الطريق قبالة واجهة «فندق الإنتركونتيننتال دبي» للزائر مظهراً استثنائياً من مظاهر الاحتفاء بالثقافة التي اختار المهرجان أن يتشارك فيها هذا العام مع الشباب، خصوصاً فئة التلاميذ وطلبة المدارس، الذين توافدوا لاكتشاف تفاصيله واقتناء الكتب التي يعرضها المهرجان في مختلف مساحات بهو الاستقبال، وحتى أمام القاعات المخصصة للمحاضرات. أما «الفيلق الأكاديمي» الذي صاحبهم، من مدرسين ومدرسات، فقد كابد في الزحام على تكريس مبدأ الالتزام عبر ضبط صفوف التلاميذ المتفرقين، وتوجيههم إلى فعاليات وورش رواية القصص التي تحمسوا لحضورها.

زوار المهرجان توافدوا في الساعات الأولى من فعاليات اليوم الأول على ورشة الكتابة الإبداعية للكاتبة غريغ موس، ثم ورش القيادة الابتكارية وآليات التأثير على الآخرين التي بدأت باستيعابها قاعات المهرجان، بإشراف ثلة من الخبرات الإماراتية والمدربين المتخصصين أمثال المحاضر والمستشار الإماراتي خالد الحوسني، والخبير النفسي الإماراتي محمد عيسى الحمادي.

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وفي مكان آخر تجمّع جمهور كبير من الطلبة للمشاركة في ورشة «المغامرات المضحكة» التي قادتها الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل ماريا دعدوش. دقائق معدودة، كانت كافية لجذب أنظار الكل نحو وجهة واحدة، وانسحاب الاهتمام و«الحركة» نحو مكان معين، هو فضاء قاعة المحاضرات التي استوعبت رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، اللذين حلّا ضيفين على اليوم الأول للآداب ليلتقيا محبي الثقافة ورواد الاكتشاف، وفي مساحة أخرى توافد عدد كبير من المهتمين الى بقية الورش الثقافية التي يشارك فيها نخبة من أبرز كتاب العالم، وتتواصل على مدى الايام المقبلة فعاليات المهرجان التي تعد بالكثير والمميز.

• توافد الحافلات المدرسية كشف مظهراً استثنائياً من مظاهر الاحتفاء بالثقافة.



• زوار المهرجان توافدو لحضور ورشة الكاتبة غريغ موس.