الامارات | إيطاليا تضبط ثروة من العملات المعدنية الأثرية

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تضبط ثروة من العملات المعدنية الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الشرطة الإيطالية أمس، أنها ضبطت 7905 من العملات المعدنية القديمة، جاءت من عمليات حفر غير قانونية بحثاً عن آثار، وكانت تُباع على موقع «إيباي» الإلكتروني للمزادات. ويعود تاريخ العملات لعصر روما القديمة واليونان الكبرى أو ماجنا جراسيا، التي تشير إلى الاستعمار اليوناني لجنوب إيطاليا من القرن الخامس إلى الثامن بعد الميلاد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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