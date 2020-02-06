الامارات | الفجيرة الثقافية تطلق منصة بيئتي

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة الثقافية تطلق منصة بيئتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، منصة بيئتي، التي تهدف إلى التوعية بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها بطرق مبتكرة.

جاء ذلك، خلال الجلسة الحوارية «بيئتي مسؤوليتي» - التي نظمتها الجمعية بمقرها بالفجيرة تزامناً مع يوم البيئة الوطني - بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الظنحاني، ومديرة منصة بيئتي المهندسة ناعمة الموح.

وشاركت في الجلسة الحوارية رئيسة قسم حماية البيئة في بلدية الفجيرة المهندسة شريفة علي سعيد، ورئيسة قسم البيئة والمحميات الطبيعية في بلدية دبا الفجيرة فاطمة راشد الحنطوبي.