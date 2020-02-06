الامارات | مادونا للأمير هاري وميغان: كندا مملة.. أميركا تنتظركما

شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا للأمير هاري وميغان: كندا مملة.. أميركا تنتظركما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثت المغنية الأميركية الشهيرة مادونا الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان دوقة ساسيكس على الانتقال إلى الولايات المتحدة. وقالت مادونا (61 عاماً) مازحة في فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» أول من أمس: «سأؤجر لكم منزلي في سنترال بارك ويست»، مضيفة أنه يتعين عليهما الانتقال إلى نيويورك وليس إلى كندا، التي وصفتها بالمملة. وأشادت مادونا بمنزلها: «به غرفتان للنوم وأفضل إطلالة على مانهاتن وشرفة رائعة». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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