الامارات | ورشة لطالبات التصميم في «فنون» جامعة زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لطالبات التصميم في «فنون» جامعة زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد، فرع أبوظبي، فريقاً من خبراء منظمة «لاند آرت جينيريتور» الأميركية، الذي قدّم لطالبات التصميم الداخلي بالكلية ورشة عمل استهدفت صقل وتعزيز مهاراتهن الإبداعية في مجال التصميم، وذلك بالتفاعل مع البيئة المحلية الإماراتية، وتطويرها إلى نموذج يمكن من خلاله، في العقود المقبلة، إعادة تعريف المكان الأمثل المزدهر اقتصاداً وثقافة واستدامة.

وينصبّ اهتمام هذه المنظمة العالمية، ومقرها «سياتل» بالولايات المتحدة، على تسريع انتقال المجتمعات إلى اقتصادات ما بعد الكربون، من خلال توفير نماذج من البنية التحتية للطاقة المتجددة التي تضيف قيمة إلى الفراغ العام، وتوفر طاقة عادلة لآلاف المنازل حول العالم.

وتُعد المنظمة تجمعاً تعاونياً فريداً للفنانين والمهندسين المعماريين والعلماء ومهندسي التصميم الخارجي الذين يعملون معاً، من أجل رؤية تصميم وبناء المنشآت الفنية العامة التي تجمع بشكل فريد بين الجمال من جهة وتوليد الطاقة النظيفة على أساس المنفعة من جهة أخرى، في الوقت الذي تقوم بتوعية وإلهام الأجيال الجديدة من المصممين حول الطاقة المتجددة لآلاف المنازل في جميع أنحاء العالم.