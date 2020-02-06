الامارات | «انتماء» يطلّ بإبداعات فنانين ناشئين في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «انتماء» يطلّ بإبداعات فنانين ناشئين في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق منصة «أ.ع.م اللامحدودة» المعرض الفني «انتماء» في 15 فبراير الجاري في «مساحة المشروع» التابعة لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، في خطوة تُمثل التعاون الأول من نوعه بين الجانبين.

وسيشمل المعرض، الذي يستمر حتى 28 مارس المقبل، تحت إشراف الباحث الفني الإماراتي ناصر عبدالله، وبدعم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، تقديم سلسلة أعمال وإبداعات فنية جديدة، وأربعة أعمال تكليف جديدة تحمل توقيع فنانين ناشئين من دولة الإمارات، وتجسد سعيهم لاستكشاف موضوعات الهوية في عصر العولمة، وملامح «الهوية العالمية» التي يُبلورها المجتمع كل يوم في ظل تقدّم التكنولوجيا.

وستتضمن الأعمال المشاركة صوراً فوتوغرافية ومنحوتات لفنانين، من بينهم الإماراتي سعيد المدني، والإماراتية سارة المهيري، ورسام الخرائط الجزائري سفيان سي مرابط، وفنان الوسائط المتعددة السوري مجد علوش.

وسيحافظ المعرض على سمات دوراته السابقة، عبر الاستعانة بمشرف خبير في مجال الفنون، وهو الدور الذي تلعبه هذا العام الفنانة السعودية - الفلسطينية دانة عورتاني، التي تحل ضيفة على معرض انتماء، كما سيحظى الفنانون المشاركون بإشراف الفنانين الإيرانيين المقيمين في دبي رامين حريزاده، وركني حريزاده، وحسام رحمانيان.

وفي مبادرة جديدة، سيقدّم «انتماء» قصائد بقلم شعراء مُكَلّفين، من بينهم مواهب صاعدة مثل أحمد المناعي وعلي المازمي وحسن النجار وشما البستكي؛ الذين حصلوا على الدعم والتوجيه من الشاعر والكاتب الإماراتي خالد البدور.

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ويتزامن المعرض مع تنظيم «برنامج الامتياز»، وهو مبادرة مبتكرة وشاملة أطلقتها منصة «أ.ع.م اللامحدودة» لمنح الفنانين المشاركين في المعرض فرصة الانضمام إلى حوارات فكرية مثمرة وجلسات توجيه هادفة وورش عمل تفاعلية. كما يمثل هذا البرنامج منصة لتطوير الإمكانات الإبداعية والمهنية، تتيح للفنانين اختبار تجارب حقيقية في عالم الفن تحت إشراف خبرات استثنائية ومتخصصة.

وسيتضمن المعرض تنظيم ورش عمل تُغطي موضوعات متنوعة، بما يشمل ورشة بعنوان «التصوير الفوتوغرافي الاحترافي»، تحت إشراف إياد داموني، مؤسس استوديو «كابيتال دي» في منطقة القوز بدبي، وورشة حول موضوع «أعمال الفنون» تحت إشراف ميغان كيلي هورسمان، مديرة تطوير الأعمال في معرض «غاليري ميم» بدبي، وغيرهما.

شريحة مهمة

تهدف منصة «أ.ع.م اللامحدودة» إلى دعم المواهب الصاعدة الإماراتية والمقيمة في دولة الإمارات في إنتاج مشروعاتهم والترويج لأعمالهم، من خلال بناء علاقات تعاون استراتيجية مع مختلف المؤسسات الثقافية والفنية في الدولة. وتسعى المنصة إلى تعزيز الإنتاج الثقافي لدولة الإمارات من خلال رعاية هذه الشريحة المهمة من أصحاب القدرات الإبداعية.

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مارس المقبل، موعد اختتام المعرض.