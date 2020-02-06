نيللى كريم ودرة أبرز حضور عرض أزياء مهند كوجك اكتب رسالة

عرض مصمم الأزياء المصري مهند كوجك مجموعته الجديدة اليوم فى احد اشهر فنادق القاهرة الكبري ؛ ويعد هذا العرض الأول لمصمم الأزياء كوجك بمفرده اطلق كوجك على المجموعة اسم " the promise” والتى تضمنت العديد من الازياء الراقية "هوت كوتور" لعام ٢٠٢٠

حيث طرح كوجك حوالى ٣٠ قطعة مميزة ومختلفة بالإضافة إلى تصميمات تناسب المرأة المحجبة ؛ ولم ينسى كوجك الأطفال وقام بعرض قطعتين من الفساتين السواريه للاطفال هذا بالإضافة إلى تصميمات رجالية مميزة خطفت الأنظار كما ظهرت الفنانة درة بفستان مميز وأنيق من مجموعة كوجك وقامت بختام عرض الأزياء معه

حضر العرض عدد من الفنانين على رأسهم " نيللى كريم ؛ درة ؛ بسمة ؛ انجى المقدم ؛ الستايلست مى جلال ؛ الإعلامية بوسى شلبى ؛ مصمم الأزياء محمد سامي ؛ الاعلامى شريف مدكور ؛ خبير التجميل محمد الصغير والذي وضع بصماته الفنية على العارضات ؛ يوسف السباهي صاحب وكالة face to face ; وملهمته كوجك وداعمته الاولى والدته " نبيلة ياسين.

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