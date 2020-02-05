نيرمين الفقي تنشر صورها في حديقة الزهور بدبي.. ومتابعون: "الصور بتنور"

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، جمهورها، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "كان يوم جميل، مساء الخير والسعادة للكل".

وظهرت الفنانة في حديقة الزهور بدبي، بملابس رياضية عبارة عن جاكيت فوشيا، وشورت أسود به خطوط بنفس لون الجاكيت، وارتدت حذاء رياضيا ونظارة شمس، واعتمدت تسريحة شعر "ليس" منسدل.

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وتفاعل متابعو "نيرمين" مع الصور حيث علق أحدهم: "ما شاء الله الصورة بتنور"، وعلق آخر قائلًا: "هو الربيع جه عندك قبلنا ولا إيه".

يذكر أن نيرمين الفقي، شاركت مؤخرا في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل "نصيبي وقسمتك".‎