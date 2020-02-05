ارتبطت بأجويرو وابنة مليونيرة.. من هي تايلور صديقة رياض محرز الجديدة؟

عقب الكثير من الشائعات التي لاحقت زيجتهما، قرر رياض محرز، نجم منتخب الجزائر وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الانفصال عن زوجته الهندية ريتا جوهال، بعدما لاحقتها الأقاويل حول خيانتها له، آخرها مع ملاكم أمريكي شهير.

الأمر الذي دفع اللاعب لتطليق زوجته في محكمة مدينة مانشستر، مؤخرًا، وفقًت لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، نقلا عن مصادر مُقربة للاعب، مؤكدة أنه ارتبط بفتاة تُدعى "تايلور".

ويرصد "هُن" معلومات عن صديقة اللاعب الجديدة، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

تبلغ من العُمر 22 عاما.

لديها أكثر من 300 ألف متابع على إنستجرام.

كانت تجمعها علاقة سابقة بالنجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، زميل محرز، في مانشستر سيتي.

جمعتها علاقة صداقة باللاعب الجزائري، في البداية لفترة طويلة قبل انفصاله عن زوجته وارتباطه بها.

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دعمت اللاعب الأسبوع الماضي، خلال مشاركته مع فريقه في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد.

ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد.

تبلغ ثروتة والدتها 42 مليون جنيه استرليني.

والدتها تزوجت من لاعب كرة القدم المعتزل، آشلي وارد.

لديها 3 شقيقات، هُن داربي وتشارلي وأستون.