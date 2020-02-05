سخرت النجمة الأمريكية بيبي ريكسا، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، من آخر إطلالة ظهرت بها، من خلال عقد مقارنة بينها وبين أحد أنواع القطط، معتبرة أنها تشبهها.
"اكتشف الفارق"، هكذا علقت النجمة الأمريكية على إطلالتها، والتي بدت بها بشعر كيرلي مبعثر غير مسرح، والتي بدت بنفس شكل القطة، في لقطة عفوية تفاعل معها العديد من الرواد والمتابعين، والذين أثنوا على جمالها.
ويشار إلى أن النجمة الأمريكية، هاجمت في وقت سابق، المصورين الصحفيين الذين التقطوا لها صوراً أثناء خروجها من أحد المتاجر، وبدت فيها بإطلالة عادية مرتدية ملابس منزلية مع تسريح شعرها بطريقة مضحكة.
وأثار رد فعل بيبي ريكسا، ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين انقسموا بين من دوافعوا عنها ومن رأوا أنها نجمة وأن عليها الاهتمام دائماً بمظهرها وعدم إلقاء اللوم على الصحفيين والمصورين.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة أمريكية تسخر من شعرها المبعثر وتشبه نفسها بقطة: اكتشف الفارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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