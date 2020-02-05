أجدد 8 ظلال عيون لشهر شباط 2020 اختاري منها ما يحلو لكِ

لا شكّ أن ظلال العيون يلعب دوراً مهمّاً في مكياجكِ، فهو يبرز العيون بشكلٍ جميل ولافت كما يساهم في نقل الإطلالة من مستوى إلى آخر، ليزيدها رونقاً وسحراً. صيحة البريق لا تزال هنا لتواكبكِ في مناسباتكِ وخلال هذا الشهر، بتدرّجاتٍ ترابيّة أو بألوانٍ قويّة، دعي نظراتكِ تتكلّم وتسطع أكثر من أيّ شيء آخر في إطلالتكِ. سنقدّم لكِ أجدد مستحضرات ظلال عيون، اختاري من بينها تلك التي تتناسب مع ذوقكِ، فأنتِ حتماً ستجدين الآيشدو المناسب لكِ! قد يهمك أيضـــــــًا تعرفي على كيفية اختيار "ظلال العيون" المناسب لكِ ألوان ظلال العيون الأكثر رواجًا في خريف 2018

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