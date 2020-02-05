نصائح لاتقان الاختيار وفق المناسبة والمكان

تملك كل سيدة مجموعة كبيرة من العطور. لكن عند ارتداء ملابسها تجد نفسها حائرة في اختيار العطر المناسب. تابعي في هذا الموضوع أهم 8 أقسام للعطور، والمكان والوقت المناسب لاستخدام كل عطر بحسب نوعه.

-عائلة الحمضيات ليوم منعش:

تمتزج هذه العطور بالجوهر المنعش للفواكه الحمضية، ما يجعلها حيوية ومنعشة. من الأفضل الاستمتاع بها كفرحة نهارية، هذه الروائح باستطاعتها أن توقظكِ في الصباح قبل تناول القهوة الثانية. ضعي عطور الحمضيات للقاء وقضاء الوقت مع صديقاتك، أو لتمضية نهار مفعم بالنشاط والحيوية.



-عطور الأزهار للشابات:



تُعتبر العطور التي ترتكز على الأزهار، رومانسية، وهي أفضل خيار للشابات. عادة ما تكون الأزهار من ملاحظة واحدة، ولكن عمومًا، الجمع بين الروائح من مختلف الزهور، يزيد من الجاذبية الأنثوية الكلاسيكية. لإظهار جانبكِ الظريف والمرح، ننصحكِ باختيار عطور الأزهار. كما أنها جيّدة أيضًا في المناسبات الاجتماعية والعائلية.

-عطور الفاكهة لدعوة عشاء:

تُعتبر الروائح القائمة على الفواكه مشرقة ومألوفة، بفضل نغمات التفاح والخوخ والتوت والمانغو. تمتزج هذه الفواكه مع الزهور لتشكيل رائحة شهية. يمكنكِ اعتبار هذه العطور مثالية، لتلبية دعوة لمشاهدة فيلم أو عشاء.



-عطور العائلة الخضراء للقاء حميم:

إنّ روائح الأوراق الطازجة والعشب المنزوع حديثًا، تُعتبر عطورًا خضراء ذات مجموعة طبيعية وحيوية. هذه الروائح مناسبة للجنسين، لذلك من الأفضل تركها على الرف واستخدامها لإضفاء طابع مثير في لقاء حميم

-روائح المحيطات لمقابلات العمل:

إنها عطور حديثة، ظهرت لأول مرة مع كريستيان ديور في عام 1991. تستخدم هذه العطور مزيجًا من المركّبات الاصطناعية لاستحضار الروائح الطبيعية مثل الهواء الجبلي، ورذاذ المحيط أو الكتان النظيف. تُعتبر هذه الروائح مثالية لمقابلات العمل.



-العطور الشرقية لجاذبية لا مثيل لها:

تتميز هذه الخلطات الحسّية الغريبة والمميزة بأنواعها الترابية، مثل: المسك أو العنبر، وغالبًا ما تقترن بالملاحظات الدافئة مثل الكهرمان. لهذه الروائح تأثير قوي وغامض، يُنصح باختيار هذه العطور للإغواء.

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-التوابل لغداء عمل:

تجمع هذه العطور روائح المطبخ المختلفة مثل القرفة والزنجبيل والقرنفل والفلفل. تُعتبر هذه العطور مريحة من جهة، وغريبة من جهة أخرى. يُنصح باستخدامها لاجتماع أو غداء عمل.



-الروائح الخشبية للمناسبات المهمّة:

بُنيت العطور الخشبية على الملاحظات الأساسية من الطحلب. ما يجعلها قاسية نوعًا ما، يمكنكِ الاستفادة من هذا التأثير الكلاسيكي القوي، لتلبية دعوة إلى مناسبة مهمّة جدًّا

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