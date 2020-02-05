ألوان ظلال العيون الترند في 2020

القاهرة – لايف ستايل
غالبًا ما يتم التغاضي عن اتجاهات ظلال العيون، ونعتقد أن لا ترند للون ظلال العيون، باعتبار أنّ الألوان تليق بكل الفصول والمناسبات. ولكن إذا كنتِ مدمنة حقيقية على الجمال، وتفضلين حقيبة مكياجكِ على أيّة حقيقة أخرى، فستعلمي أنّ الألوان يشملها الترند، وذلك من خلال كواليس عروض أسابيع الموضة. فما هي الألوان الترند ها العام؟ أخترنا لكِ ثلاثة من أفضل اتجاهات ظلال العيون الملونة التي سترينها في عام 2020.
عام 2020 عام لون البنفسجي
علم 2020 هو عام الألوان بامتياز.وهذا ليس حجة لشراء مستحضرات تجميل جديدة، بل هذا ما لاحظناه على منصات العروض، وعلى وجوه النجمات. فنانة المكياج الشهيرة نيكي ديرويست قالت لست سعيدة جدًّا بهذا الخبر، لكن أعتقد أنّنا سنشهد "لحظات" ظلال أرجوانية قادمة. وتنبأت قائلة: "ستكون ظلالًا أرجوانية ولكن خفيفة.ظلال العيون كما الأيلاينر ستكون بالليلكي.
عجقة الألوان في ظلال عيون عام 2020
الألوان الجريئة الصارخة عادت مع 2020. وفقًا لصوفيا شوارزكوف تيلبوري، المديرة التنفيذية المبدعة لشارلوت تيلبوري، فإنّ ظلال العيون الملونة عادت بالتأكيد. وقالت تيلبوري لموقع WhoWhatWear: "أعتقد أنّ العينين ستكونان موضع تركيز كبير للمكياج في عام 2020. أحد الاتجاهات المفضلة لديّ والتي صنعتها مؤخرًا وشاهدتها على الكثير من السجاد الأحمر والممرات، هو عجقة الألوان على العين". "الأمر كله يتعلق بإنشاء أشكال رائعة ومبالغ فيها؛ باستخدام كتل ألوان غير واضحة وممزوجة بهدوء." الأزرق ملك الألوان إذا كنتِ تعتقدين أنكِ تستطيعين أن تتخلصي من قوّة اللون الأرجواني، ماذا عن اللون الأزرق؟ وقالت كيلسي دينيهان ، فنانة المكياج الشهيرة: "من الواضح أنّ الأزرق سيكون على عيون الجميع في عام 2020". فقد شوهد هذا الون مؤخرًا على وجه Millie Bobby Brown و Kylie Jenner. إذا كنتِ من غير محبات هذا اللون ، ننصحكِ بخلطه مع ألوان أخرى.
أفضل اتجاهات مكياج العيون وظلال العيون لعام 2020
العيون السموكي باقية ترند عام 2020، مع تركيز على مشتقات الليلكي والأزرق الغامق. العيون الدخانية والبارزة، والرموش المكتنزة، والأيلاينر الأبيض ، والغطاء الميتاليك اللماع.
باختصار هذا عام العيون المعدنية.
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