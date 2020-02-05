مجموعة مكياج ROUGE ALLURE CAMÉLIA

القاهرة – لايف ستايل
تختار شانيل CHANEL، لابتكارها الحصري الجديد، الكاميليا؛ أحد رموز الدار المميزة. وباستخدامها، تعيد ابتكار أحمر الشفاه الشهير ROUGE ALLURE وROUGE ALLURE VELVET. ويتزين الغطاء الذهبي لأحمر الشفاه بهذه الزهرة العزيزة على غابريال شانيل، ليصبح في حد ذاته قطعة لهواة الجمع. ويتوفر من أحمر الشفاه ROUGE ALLURE CAMÉLIA 8 درجات Hلوان؛ من الأبيض إلى الأرجواني.
ومع كل أحمر شفاه، تقدم شانيل CHANEL قلم تحديد الشفاه المناسب له. ويتميز مستحضر LE CRAYON LÈVRES* بتركيبة جديدة للاستمتاع بملمس مريح أكثر وكثافة لونية معززة. ويعمل هذا القلم على رسم محيط الشفاه بخط لامع؛ حاد ودقيق، مما يطيل من ثبات ماكياج الشفاه بشكل مثالي لمدة تصل إلى 8 ساعات*
تقدم شانيل CHANEL 8 ثنائيات من أحمر الشفاه ROUGE ALLURE CAMÉLIA وقلم تحديد الشفاه LE CRAYON LÈVRES.
ROUGE ALLURE 327 Camélia Blanc وLE CRAYON LÈVRES 152 Clear ROUGE ALLURE 337 Camélia Rose و LE CRAYON LÈVRES 196 Poudré
ROUGE ALLURE VELVET 347 Camélia Fuchsia وLE CRAYON LÈVRES 182 Rose Framboise ROUGE ALLURE VELVET 357 Camélia Rouge و LE CRAYON LÈVRES 174 Rouge Tendre ROUGE ALLURE 607 Camélia Rouge Métal و LE CRAYON LÈVRES 178 Rouge Cerise ROUGE ALLURE VELVET 617 Camélia Grenat و LE CRAYON LÈVRES 186 Berry
ROUGE ALLURE VELVET 627 Camélia Carmin وLE CRAYON LÈVRES 184 Rouge Intense ROUGE ALLURE 637 Camélia Pourpre و LE CRAYON LÈVRES 192 Prune Noire
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