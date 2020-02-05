نجمات البافتا يتألقن باللون الأسود

القاهرة – لايف ستايل
شهدت مدينة لندن حفل توزيع الجوائز السينمائية البريطانية Bafta. ورغم أن اللون الأسود هو سيد الألوان بامتياز، إلا أن النجمات لم يخترنه بهدف الأناقة والحصول على إطلالات لافتة، وإن كانت بالفعل لافتة!.. إنما تنديداً بفضائح التحرش الجنسي ودعماً لحملة TIme's Up.
اتشحت السجادة الحمراء بالـ فساتين السوداء، وبدت النجمات، رغم السبب المحزن لهذه الإطلالات، في غاية الأناقة والجمال. فأطلت أنجلينا جولي بفستان أسود من المخمل من توقيع رالف أند روسو، كشف عن الوشم الموجود على ظهرها.
كما لفتت نظرنا النجمة الشابة جنيفير لورانس التي اختارت فستاناً من توقيع ديور مزيناً بأكمام من التول الأبيض. كذلك استطاعت النجمة سلمى حايك أن تخطف الأنظار بإطلالتها الأنيقة التي اختارتها من غوتشي.
وإضافة إلى النجمات، كان لافتاً حضور دوقة كامبرج كايت ميدلتون وزوجها الأمير وليام حفل البافتا، حيث تألقت بفستان باللون الزيتي بتوقيع جيني باكهام.
على الرغم من أن اختيار النجمات في حفل البافتا للون الأسود كان عن سابق تنسيق ولأهداف إنسانية، فقد استطعن أن يخطفن الأضواء بأناقتهن.
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