محمد اسماعيل - القاهرة - رغم وصولها لسن الـ 50.. 7 أسرار لجمال ورشاقة جينيفر لوبيز

كتبت-لمياء يسري:

في حفل تابعه أكثر من 100 مليون مشاهد، قدمت جينفير لوبيز استعراضًا مميزًا، في كأس نهائي مباراة السوبر بول "لعبة الكرة الأكثر شعبية" في الولايات المتحدة.

وتشكل سوبر بول مهرجانا رياضيًا ضخمًا يُدر أرباحًا بملايين الدولارات على المتاجر والأعمال في الولاية التي تقام فيها المباراة، بل ويتعداها إلى مناطق أميركية أخرى.

جينيفر لوبيز التي تبلغ من العمر 50 عامًا، ظهرت برشاقة وخفة كبيرة، ما أبهر المتابعين من قدرتها على الحفاظ على وزنها ولياقتها.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية، النظام الذي تتبعه جينفير في يومها، للحفاظ على رشاقتها وجسدها بهذه الليونة.

-الماء

تحافظ جينفير على شرب كمية كبيرة من المياه يوميًا، وخاصة قبل التمارين الرياضية اليومية، وأوضحت لوبيز، في تصريحات للصحيفة البريطانية "أحاول أن يبقى جسدي رطبًا طول الوقت".

فالماء يساعد على بقاء الجسد رطبًا ويحافظ على تجديد أنسجة البشرة، والمساعدة على المرونة مع تقدم العمر.

-لا للكربوهيدرات والسكر

كشفت لوبيز في تصريحات صحفية سابقة، أنها أثناء النظام الغذائي الخاص بها، تبتعد عن الكربوهيدرات والسكر، لمدة عشر أيام متتالية، مع زيادة نسبة البروتين والدهون الصحية في نفس الفترة.

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كما تحافظ على تناول كميات كافية من الخضراوات، مثل القرنبيط، والفلفل، والكوسة، خاصة في وجبات الغداء، وتحرص في العشاء على تناول البروتين.

تأكل جينفير لوبيز قطعة واحد أو كعكة مرة واحدة في الأسبوع.

4- لا للمقليات

تبتعد جينفير لوبيز عن المقليات، وتحرص على تناول الأطعمة المطبوخة بشكل صحي، وهو ما يمد جسدها بالطاقة.

5-وجبة خفيفة بانتظام

بمقدار كل ساعتين إلى 3 ساعات، تحرص الفنانة الأمريكية على تناول وجبة خفيفة وصحية.

وفي تصريحات سابقة لها، قالت، "أنا دائمًا أحمل الفاكهة والخضار معي لكي أتناولها بين الوجبات".

تحرص لوبيز على بدء يومها في الصالة الرياضية، لتضمن أن لديها طاقة كافية لاستكمال اليوم، بجانب حرصها على ممارسة الرقص.

7-البشرة

تحرص لوبيز على البقاء لأطول فترة ممكنة بدون مكياج حتى لا ترهق بشرتها، بشكل دائم.

كما أنها تقضي الكثير من الوقت في الشمس للحفاظ على بشرتها في شباب دائم.