"عصفورين بحجر واحد".. أطعمة شعبية تساعد على التخسيس والدفء في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

فقدان الوزن، هدف صعب المنال في فصل الشتاء، لأن انخفاض درجة حرارة الطقس، تدفع بعض الأشخاص إلى تناول كميات كبيرة من الأطعمة عند كل وجبة، للشعور بالتدفئة.

يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الأطعمة الشعبية الشائعة التي يمكن الاعتماد عليها في فصل الشتاء لفقدان الوزن والشعور بالدفء.. للمزيد اضغط هنا