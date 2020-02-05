محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
فقدان الوزن، هدف صعب المنال في فصل الشتاء، لأن انخفاض درجة حرارة الطقس، تدفع بعض الأشخاص إلى تناول كميات كبيرة من الأطعمة عند كل وجبة، للشعور بالتدفئة.
يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الأطعمة الشعبية الشائعة التي يمكن الاعتماد عليها في فصل الشتاء لفقدان الوزن والشعور بالدفء.. للمزيد اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر "عصفورين بحجر واحد".. أطعمة شعبية تساعد على التخسيس والدفء في الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.