أبرزها فيتامين د.. 6 مكملات غذائية لخفض الضغط المرتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – ياسمين الصاوي:

الحالة الصحية لمرضى الضغط المرتفع، تستدعي اتباع نظام غذائي محدد، غني بالعناصر التي تساهم في خفض ضغط الدم، كما يمكن الاعتماد على بعض المكملات الغذائية، التي ثبت فعاليتها في التقليل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بأبرز المكملات الغذائية التي تساعد على خفض ضغط الدم، وفقًا لموقع "Health line"... للمزيد اضغط هنا