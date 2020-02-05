محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – ياسمين الصاوي:
الحالة الصحية لمرضى الضغط المرتفع، تستدعي اتباع نظام غذائي محدد، غني بالعناصر التي تساهم في خفض ضغط الدم، كما يمكن الاعتماد على بعض المكملات الغذائية، التي ثبت فعاليتها في التقليل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بأبرز المكملات الغذائية التي تساعد على خفض ضغط الدم، وفقًا لموقع "Health line"... للمزيد اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها فيتامين د.. 6 مكملات غذائية لخفض الضغط المرتفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.