منها الرضاعة والنوم الكافي.. 10 نصائح تساعدك على إنقاص الوزن بعد الولادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تتعرض الكثير من السيدات إلى زيادة الوزن خلال فترة الحمل وبعد الولادة، حيث تكتسب بعض الكيلوجرامات الزائدة، ما قد يدفعها إلى الشعور بالإرهاق والإحباط أيضًا.

والتخلص من الوزن الزائد بعد الولادة من الأمور الصعبة التي تسعى إليها الكثيرات، لذا نقدم لكِ أهم النصائح من أجل وزن مثالي، وفق ما ذكر موقع "health line" المعني بالصحة.

- تناول الطعام الصحي:

بعد الولادة يحتاج جسم المرأة إلى التغذية الجيدة والأطعمة الصحية التي تساعد على إنقاص الوزن ولا تسبب السمنة.

من الأفضل البعد عن تناول السكريات والاعتماد على النظام الصحي الغني بالعناصر الغذائية الجيدة للجسم.

- الرضاعة الطبيعية:

لا تقتصر فوائد الرضاعة الطبيعية على الطفل فقط، بل تشمل الأم أيضا، حيث تساعد في فقدان وزنها بعد الـ3 أشهر الأولى من الولادة.

ويرجع ذلك إلى احتياج الجسم لتناول الأطعمة المليئة بالسعرات الحرارية وقلة النشاط البدني.

- الأطعمة الغنية بالألياف:

تناول الأطعمة الغنية بالألياف يساعد على إبطاء عملية الهضم، ما يؤدي إلى الشعور بالشبع لفترة طويلة، وينظم هرمونات الشهية.

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- البروتينات الصحية:

يؤدي تناول البروتينات في النظام الغذائي إلى تقليل الشهية؛ نظرًا لقدرة البروتين على زيادة هرمون الامتلاء في المعدة، وتقليل استهلاك السعرات الحرارية.

- تخزين الأطعمة غير الصحية بعيدا عن المنزل:

للأطعمة الموجودة حولك تأثير كبير، حيث يرتبط تناول الأطعمة غير الصحية بزيادة الوزن، لذلك من الأفضل وضعهم بعيدا عن الأنظار، واحرصي على تناول وشراء الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والزبادي في المنزل.

- شرب المياه:

يجب الابتعاد عن المشروبات الغازية المليئة بالسعرات الحرارية، وتناول أكثر من لتر من المياه، حيث تقلل من الشهية، ما يؤدي إلى إنقاص الوزن.

- تجنب الأطعمة المُصنّعة:

تشمل هذه الأطعمة الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة والحلوى، حيث يجب الابتعاد عنها؛ لاحتوائها على نسبة عالية من السكر والدهون غير الصحية والسعرات الحرارية.

- الحرص على أداء التمارين الرياضية:

بعد أن يتم التئام جرح الولادة، عليكِ البدء في ممارسة التمارين الرياضية المريحة، مثل المشي لـ20-30 دقيقة يوميا، ما يساعدك على إنقاص وزنك مع النظام الغذائي المتوازن.

- النوم الكافي:

بالنسبة للأمهات الجدد قد يكون الحصول على قسط كاف من النوم تحديًا، لذلك اطلبي المساعدة من العائلة والأصدقاء للجلوس مع طفلك وأخذ قسطا من النوم، حيث ترتبط قلة النوم بالحفاظ على وزن أكبر بعد الولادة.

- البعد عن التوتر والاكتئاب:

قد يسبب الإجهاد والحرمان من النوم بعد الولادة إلى التوتر والاكتئاب، لذلك على الأم إذا شعرت بالقلق أو الاكتئاب طلب المساعدة من العائلة أو الأصدقاء للسماح لها بالراحة والتقليل من التوتر.