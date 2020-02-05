بعد عام ونصف من المعاشرة والإجهاض.. محكمة تفاجئ سيدة: "لستي متزوجة"

"لستِ زوجة لأحد"، هكذا اكتشفت سيدة خليجية أنها لم تكن متزوجة، بعد أن قضت عاما ونصف العام مع رجل على أنه زوجها، وأجهضت في حملها منه.

واتهمت سيدة خليجية في دولة الكويت، محاميا بخداعها طيلة عام ونصف العام، وذلك بإيهامها أنه زوجها وإقناعها خلال هذه المدة بالإجهاض، لتكتشف في النهاية أنها وقعت ضحية خديعة كبيرة، وأن عقد الزواج الذي يربطها به مزور، وليس موثقا في المحكمة، وفقًا لصحيفة "الراي".

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وبداية الواقعة حدثت عندما تقدم شخص للزواج من السيدة الخليجية التي لم تذكر الصحيفة اسمها، مدعيا أنه محام، وبعد الارتباط به عاشت معه في شقة فندقية بمنطقة السالمية في محافظة حولي الكويتية، مدة عام ونصف العام، حتى حملت بطفل، فأقنعها بإجهاضه بشتى الطرق، مبررًا طلبه بكونه متزوجا من أخرى ولديه أبناء، وبعد إقناعها رتب لها عملية الإجهاض بالتعاون مع آسيوية.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الطامة الكبرى وقعت عندما ساءت العلاقة بينهما فتوجهت إلى المحكمة لاستخراج عقد زواج مصدق، لكن تبين لها أن الأوراق التي تملكها غير صحيحة، وأنها ليست زوجة لأحد.

على الفور تم إلقاء القبض على الآسيوية التي أجرت عملية الإجهاض، وحارس العقار الذي كانت تسكن فيه، واستدعي المحامي للتحقيق معه في القضية، فأنكر التهم المنسوبة إليه، إلا أن الآسيوية والحارس تعرفا عليه، ولا تزال التحقيقات جارية.