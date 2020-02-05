مجوهرات اللون الوردي لإطلالة فخمة

مما لا شك فيه أن المجوهرات قادرة على منح أي إطلالة حتى لو كانت بسيطة، فخامة وأناقة لا مثيل لها، خاصة عندما تأتي مرصعة بأجمل الأحجار الكريمة أو حبيبات الماس الملونة، ناهيك عن ألوانها الذهبية والفضية التي ترسم مزيجاً لا غنى عنه.

وعلى اعتبار أن السيدات يملن بشكل طبيعي وفطري إلى اللون الوردي، لا بدّ من اقتناء مجوهرات باللون الوردي في مختلف الأوقات، فما بالك اذا كنا في شهر أوكتوبر، شهر التوعية حول سرطان الثدي الذي تمتلئ فيه الطرقات بالأشرطة الوردية واللون الوردي.

ولذلك قررنا أن نختار لك بعض أجمل المجوهرات باللون الوردي لتنتقي منها ما يناسبك ويليق بإطلالاتك الأنيقة.

عقد من Suzanne Kalan

لا يمكن أن تكتمل أناقة إطلالتك من دون ارتداء العقود الناعمة والبسيطة، التي انتقينا منها اليوم هذا العقد المميز من Suzanne Kalan. فبتصميمه الغريب الذي تألف من أشكال هندسية وضعت بشكل متقارب لتظهر بتصميم قلب، وبلونه الوردي الزاهي والفاتح بالتأكيد سينال إعجابك وسيلائم إطلالاتك اليومية والكلاسيكية.



ساعة من Gucci

استطاعت هذه الساعة المميزة من Gucci من لفت أنظارنا بشدة في مجوهرات خريف 2019، فقد جاءت بتصميم يليق بالإطلالات الكاجوال والرسمية، خاصة وأن لونها الوردي الفاتح مع إطاراتها الذهبية جعلتها بفخامة لا مثيل لها.

كما أُضيفت إليها الخطوط الحمراء والخضراء التي تميز هذه العلامة.

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أقراط من Simone Rocha

بداية يجب أن تعلمي أن الأقراط الطويلة هي ترند حتى ربيع 2020، وبالتالي يجب عليك اقتناء واحد أو اثنين منها لتواكبي أخر صيحات الموضة. وبما أننا نتحدث عن المجوهرات باللون الوردي، اخترنا لك هذه الأقراط من Simone Rocha التي جاءت بتصميم طويل وبلون وردي بالكامل، منحها جاذبية ونعومة لا مثيل لها.

نرشحها لصاحبات الإطلالة البسيطة والبعيدة عن التكلف.

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