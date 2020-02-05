دينا: أخطائي في اختياري للرجالة مكررة.. والبخيل لا يصلح للزواج

قالت الفنانة دينا، إنها شخصية تشعر بالغيرة أحيانا، ولكنها لا تظهر غيرتها بشكل علني، "بتبان عليا لما أغير على ابني، مجربتش لسة أبقى حما، لكن لو مرات ابني حستها زي بنتي هشيلها فوق راسي"، موضحة أن أمنية حياتها كانت أن تنجب فتاة.

وكشفت "دينا"، خلال لقائها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "cbc"، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبدالعزيز، عن مواصفات زوجة ابنها "علي" المستقبلية: "مش عاوزة مواصفات معينة غير إنها تسعده وشكلها هو يختاره، الشكل مش كل حاجة، فيه ناس متواضعين في الشكل بس رائعين في الطباع والشخصية، يهمني إنها تكون مريحاه وفهماه وبتحبه".

وأضافت أنها لا تحب الرجل البخيل والكذاب، "البخيل بيبقى بخيل في طبعه مش بس في الفلوس، وفي الحب بردو، البخيل ميصلحش"، متابعة: "حدادي على الراجل اللي بسيبه 3 أيام بس، أنا مش قوية بس بعرف آخد الموقف في الوقت الصح".

واستكملت: "الفنان عامل زي الطير محدش يقدر يحبسه، مش لازم كل الوقت نبقى كابسين بعض عشان نرضى بعضينا، وبكرر أخطائي في اختياري للرجالة".