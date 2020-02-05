صور.. روسية تسعى لمقابلة الأمريكية بيلي إيليش بطريقتها الفنية الخاصة

فتاة روسية لم تتعدى الـ16عامًا من عمرها، تُدعى"أنستاسيا كوفتون"، من مدينة "بيرم تشايكوفسكي"، أُغرمت بالمطربة الأمريكية"بيلي إيليش"، الفائزة بجائزة "جرامي" الموسيقية، وحصلت على نصيب الأسد، بكل الجوائز الأربعة، وهي أفضل ألبوم وأغنية وتسجيل خلال العام، بالإضافة لكونها أفضل فنانة صاعدة.

تسعى "أنستاسيا" لمقابلة المغنية الأمريكية، ما جعلها تُصبح مصممة أغلقة إصدارات مجلة "فوغي" الأمريكية، حتى تستطع تحقيق حلمها، والتي دعتها المجلة لجذب المغنية، وفقًا لموقع "سبوتنك".

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​وقالت الفتاة الروسية، إنها تحلم بالعمل مع بيلي إيليش، وكان من المفاجئ بالنسبة لها عرض العمل في نفس المشروع مع نجمتها المفضلة، بحسب المجلة.

وقالت الفتاة: "أود أن ألتقي بها، سأفعل كل شيء من أجل هذا، بما أنها مهتمة بما أقوم به، فسيكون ذلك ممكنا، لكن يجب علينا المحاولة".