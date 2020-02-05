شكرا لقرائتكم خبر عن «القبس»: 42 عسكرياً مصابون بالإيدز في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت صحيفة القبس في عددها الصادر (الثلاثاء)، أن لجنة الفحص الطبي في الكويت اكتشفت إصابة 42 عسكرياً بمرض «الإيدز» في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني. ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن هذه اللجنة تعكف على فحص جميع العسكريين في الجهات الثلاث بصفة دورية، وإثر سقوط بعضهم أثناء التدريبات المكثفة، خضعوا لفحوصات طبية خاصة، فتبين ارتفاع درجة حرارتهم بصورة مرضية؛ ما استلزم عزلهم وإجراء التحاليل الشاملة لهم فتبينت إصابتهم بـ«الإيدز».

ووفق مصادر الصحيفة أيضاً، فإن المصابين موزعون على 7 في الحرس الوطني، و21 في الجيش، و14 في وزارة الداخلية، ولا يزال الفحص مستمراً، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفق إجراءات مشددة وبسرية وتكتم شديدين، حيث عزل المصابون في جناح طبي خاص.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المشتركة، التي تضم مختصين طبيين من الجهات العسكرية ووزارة الصحة، ستباشر خلال الأيام القليلة المقبلة إجراء فحوصات جديدة شاملة للعسكريين للتأكد من خلوهم من فيروس الكبد الوبائي، ومن تثبت إصابته سيحال إلى التقاعد فورا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «القبس»: 42 عسكرياً مصابون بالإيدز في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.