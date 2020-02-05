الامارات | لقي ربه على المنبر.. داعية مصري يتوفى خلال إلقائه الخطبة

شكرا لقرائتكم خبر عن لقي ربه على المنبر.. داعية مصري يتوفى خلال إلقائه الخطبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي داعية مصري خلال إلقائه خطبة الجمعة، في مسجد الحبيب في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة المصرية.

وعرف الشيخ أبو العزم طه، الذي لقي ربه على المنبر بعد قليل من إتمامه الخطبة الأولى في صلاة الجمعة الماضية، بأنه من أشهر خطباء المحافظة، وكان يقصد المسجد الذي كان يصلي فيه كثيرون.

وفوجئ المصلون بأن الخطيب الذي يبلغ 64 عاماً سقط على المنبر فجأة خلال الخطبة الثانية، ولم تفلح محاولاتهم في إفاقته، إذ فارق الحياة، ليحملوه إلى بيته القريب من المسجد، ويشيعوه بعدها بجنازة حاشدة.

من جانبهم، تداول روّاد لمواقع التواصل الاجتماعي الكلمات الأخيرة للداعية خلال الخطبة، وتعالي الأصوات بعد سقوطه على المنبر. كما نشرت حسابات عدة مقاطع من جنازة الخطيب، والتي حضرتها الآلاف.

