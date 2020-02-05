للوقاية من كورونا.. شروط تأكد من توافرها بالكمامة الطبية قبل ارتدائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد كريِّم وحسناء الشيمي:

كثيرًا ما نصادف هذه الأيام، ارتداء بعض الأشخاص للكمامات الطبية، خاضةً بعد خبر تفشي فيروس الصين الغامض "كورونا المستجد" بعدد من الدول، حيث أسفر عن إصابة بالآلاف ووفاة المئات.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، شروط يجب توافر بالكمامة الطبية، للحماية من العدوى.. للمزيد اضغط هنا