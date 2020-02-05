محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد كريِّم وحسناء الشيمي:
كثيرًا ما نصادف هذه الأيام، ارتداء بعض الأشخاص للكمامات الطبية، خاضةً بعد خبر تفشي فيروس الصين الغامض "كورونا المستجد" بعدد من الدول، حيث أسفر عن إصابة بالآلاف ووفاة المئات.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، شروط يجب توافر بالكمامة الطبية، للحماية من العدوى.. للمزيد اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر للوقاية من كورونا.. شروط تأكد من توافرها بالكمامة الطبية قبل ارتدائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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