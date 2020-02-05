نشرة الموضة| أحلام تعلق على تقليد جينيفر لوبيز لها.. وسيرين ونرمين الفقي يخطفن الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إطلالات النجمات عادة ما تخطف الأنظار بأجمل الفساتين التي تتميز ببريق وسحر تصاميمها. وقد طالعتنا نجمات بإطلالات أنيقة ومميزة تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات.

-سيرين عبدالنور:

تألقت سيرين بلوك مونوكروم، إذ ارتدت فستانًا ميدي، باللون الأحمر، بدون أكمام، من خامة التول، وجاء الفستان بقصة ضيقة من الأعلى، وتنورة منفوشة متعددة الطبقات.

واختارت تصفيفه ذيل الحصان المنخفض، مع ماكياجًا قويًا، إذ اختارت رسمة السموكى، مع أحمر الشفاه الماروني، واعتمدت حذاء بنفس لون الفستان.

-نجوى كرم:

اعتمدت نجوى اسكيرت قصير، بنقوش باللونى الأسود والأبيض، مع بلوزة بأكمام طويلة وواسعة، باللون الأسود، واختارت بوت طويل من الجلد باللون الأسود.

ونسقت مع الإطلالة ماكياجًا ناعمًا، إذ ركزت على رسمة عيون سموكى، وأحمر شفاه باللون الروز الماط.

- أحلام و جينيفر لوبيز:

نشرت الفنانة أحلام، صورة لها بجوار صورة المغنية العالمية جينيفر لوبيز، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

وعلقت "أحلام" على هذه الصورة قائلة: "مدري والله تعبت الكل يقلد خلاص، أحبها".

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إذ ظهرت جينيفر لوبيز بفستاناً قصيرا بتوقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، مشابه لفستان أحلام من حيث الألوان ونوع الخامة ولكنه بقصة مختلفة.

وجاء فستان أحلام بقصة ضيقة من الأعلى بصيحة الأكمام الطويلة والواسعة، وتنورة طويلة، واعتمدت مع التصميم تصفيفه الشعر المنسدل على الجانبين.

أما جينيفر اعتمدت فستانًا قصيرًا، بقصة صدر جريئة، وبصيحة الأكمام الطويلة والواسعة، واختارت تصفيفه الشعر المرفوع للخلف مع ماكياجًا نيود.

- جينيفر لوبيز وشاكيرا:

احتلت الفنانة العالمية شاكيرا، تريند موقع تويتر، بعد حفلها الذي أقيم ليلة أمس الأحد، على ملعب استاد "هارد روك" بمدينة ميامي بولاية فلوريدا، وهو حفل سوبر بول أضخم مباريات كرة القدم الأمريكية.

شاكيرا ظهرت في الحفل تغني بصحبة النجمة العالمية جينيفر لوبيز، كما كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تزامن الحفل مع عيد ميلادها الـ 42.

ظهرت شاكيرا بإطلالة حيوية، إذ ارتدت بلاي سوت، باللون الذهبي، بصيحة "هاف ستومك"، مع بوليرو، وجاء التصميم مطرزا بالكامل بالحبيبات البراقة والشراشيب، واعتمدت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل بشكل حيوي.

واختارت جينيفر لوبيز جمبسوت بصيحة البلاي سوت، باللون الميتاليك الفضي، وجاء التصميم مزينًا بالأحجار البراقة والأربطة المتعددة على شكل جزام، واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل بشكل عشوائي.

-نرمين الفقي:

اختارت نرمين الفقي لوك ناعم، إذ ارتدت بلوفر باللون الأسود، بقصة ناعمة وأكمام طويلة، وسيكرت قصيرة من الكاروهات باللوني الأسود والأحمر، واختارت بنطلون بقصة ضيقة مع بوت طويل باللون الأسود.