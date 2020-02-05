مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل BAFTA 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2020 07:40 مساءً - ككل عام في مثل هذا الوقت، تتألق نجمات هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز بافتا السنوي. وقد اخترن لحفل هذه السنة، إطلالات مختلفة أتت في معظمها كلاسيكية وراقية.



وفي ما يلي، نرصد مجموعة من أساليب مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل جوائز BAFTA السنوي الـ73.



سيرشا رونان

سيرشا رونان



تألقت النجمة سيرشا رونان Saoirse Ronan على السجادة الحمراء لمهرجان بافتا 2020، حيث بدت في غاية الجمال والأنوثة مع أحمر الشفاه الأحمر القوي المائل الى البرتقالي، ومكياج العيون الطبيعي، الى جانب تسريحة التويست الأمامية، وقد كانت إطلالتها من أجمل إطلالات النجمات في حفل BAFTA لهذه السنة.

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مارغوت روبي

مارغوت روبي



النجمة مارغوت روبي Margot Robbie، اختارت إطلالة رومانسية جداً وراقية لناحية المكياج والشعر، حيث اعتمدت مكياج العيون السموكي الناعم، مع لمسة براقة فوق الجفن العلوي، الى جانب أحمر الشفاه النيود. في المقابل، اعتمدت مارغوت روبي تسريحة الشينيون الناعمة مع الغرة النصفية، وخصلات الشعر المنسدلة على جانب واحد من الوجه.



سكارليت جوهانسون



النجمة سكارليت جوهانسن Scarlett Johansson، وكعادتها، اختارت إطلالة أنيقة وراقية شبيهة بإطلالاتها السابقة خلال المهرجانات الفنية الكبرى، حيث اعتمدت المكياج الزهري الذي أتى مطابقاً للون فستانها، الى جانب تسريحة الشعر المرفوع الى الخلف مع الغرة المخصّلة المسحوبة الى الوراء.

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شارليز ثيرون

شارليز ثيرون



أما النجمة الشقراء شارليز ثيرون، فقد اختارت لحفل بافتا 2020، إطلالة كلاسيكة راقية، تمثلت بالمكياج الزهري الموحد، الناعم والبسيط، وتسريحة الشعر المرفوع الى الخلف مع الغرة الجانبية المنسدلة على جانب واحد من الوجه. ولطالما عودتنا شارليز ثيرون على اختياراتها الراقية وإطلالاتها التي تفيض أنوثة.



كيت ميدلتون

كيت ميدلتون



بدورها، تألقت دوقة كامبريج كيت ميدلتون خلال مهرجان بافتا الـ 73، حيث اعتمدت المكياج الدخاني باللون البرونزي الجذاب، الى جانب أحمر الشفاه الزهري اللامع والبلاش الوردي. في المقابل، اعمدت كيت ميدلتون تسريحة الشينيون الكلاسيكية مع الغرة البوف المسحوبة الى الخلف.

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إميليا كلارك

إميليا كلارك



النجمة إميليا كلارك، وسفيرة علامة Clinique للعناية بالبشرة ومستحضرات المكياج والعطور، اختارت أيضاً مكياج العيون السموكي الكلاسيكي الجذاب، الى جانب أحمر الشفاه النيود القريب الى لون البشرة. فيما اختارت لشعرها تسريحة الكعكة الفوضوية المنخفضة مع الغرة الجانبية المشدودة الى الخلف والمصقولة بعناية.



زوي كرافيتز

زوي كرافيتز



النجمة زوي كرافيتز Zoe Kravitz، اختارت إطلالة مبهرة لحفل BAFTA 2020، حيث تألقت بأحمر الشفاه الأحمر الساطع، ومكياج العيون الناعم جداً الذي يرتكز على ظل العين باللون الأحمر الفاتح جداً، الى جانب تسريحة الشعر البيكسي المصقولة مع الغرة الجانبية.

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