ترطيب الشفاه بالسكر البني بهذه الوصفات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2020 07:40 مساءً - تحتاج الشفاه إلى الترطيب الدائم واليومي، لكي تحافظي على لونها الوردي، وملمسها الناعم، ولكي يبدو وجهكِ أكثر صحة ونضارة، ولهذا إليك وصفات ترطيب الشفاه بالسكر البني، إذ يساعد السكر البني على تقشير الجلد الميت، وتوريد الشفاه، كما أنه آمن على الشفاه ويمكنكِ تركه على الفم، دون حدوث أي مشاكل.



خليط السكر البني مع الليمون

خليط السكر البني مع الليمون



مكونات الخليط



- نصف ملعقة سكر

- 3 قطرات ليمون

- نصف ملعقة زيت زيتون



طريقة تحضير الماسك



اخلطي السكر مع الليمون وزيت الزيتون.

اتركي الليمون على الشفاه لمدة 3 دقائق.

اشطفي الشفاه بلطف بالماء، وكرري العملية 3 مرات أسبوعيًا.

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خليط السكر والغليسرين

خليط السكر والغليسرين



- ملعقة صغيرة غليسرين

- ملعقة صغيرة عسل



طريقة تحضير الماسك



اخلطي الغليسرين مع السكر البني وضعيه على الشفاه واتركيه.

يمكنكِ استخدامه أكثر من مرة في اليوم.

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السكر البني وزيت النعناع والليمون

السكر البني وزيت النعناع والليمون



المكونات



ملعقة صغيرة زيت نعناع

ملعقة صغيرة سكر بني

قطرات ليمون



طريقة تحضير الماسك



ضعي المكونات مع بعضها البعض، ثم افركي الخليط بلطف على شفتيكِ

اُتركيه 5 دقائق، ثم امسحي شفتيكِ بقطنة ناعمة.

وكرري العملية مرتين أسبوعيًّا، لإزالة الجلد الميت والتخلص من التشققات.

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