أجدد عطور ربيع 2020... اخترنا لك الأجمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2020 07:40 مساءً - إذا كنت تفكرين باعتماد عطر جديد مع بداية فصل الربيع، وترغبين في اختيار واحد من أجمل وأرقى العطور العالمية الجديدة، نرصد لك في هذا المقال مجموعة من أجدد عطور ربيع 2020، لتختاري من بينها ما يعجبك.



Atelier Cologne Santal Carmin Limited Edition

Atelier Cologne Santal Carmin Limited Edition



يتوافر هذا العطر الأنيق والفخم في زجاجة حمراء محدودة الإصدار، مزينة بزهرة اللوتس الذهبية الجميلة، وهو يتميز برائحته الخشبية الدافئة التي تتركز بشكل أساسي على خشب الصندل والبرغموت. يدوم هذا العطر لساعات طويلة جداً، وهو بالتأكيد سيأسرك برائحته المميزة.



Miss Dior Rose n Roses

Miss Dior Rose n Roses



يشكل هذا العطر أحدث إضافة الى خط Miss Dior المحبوب من علامة ديور الراقية، إلا أن رائحته أخف قليلاً مقارنة بالنسخ التي صدرت سابقاً تحت هذا الاسم، مما يجعله مثالياً لأجواء فصل الربيع المنعشة. يمزج عطر Miss Dior Rose n Roses بين نغمات الوردة الدمشقية والمسك الأبيض والماندرين، وهي روائح ستجعلك محط أنظار الجميع.

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Burberry Her Intense

Burberry Her Intense



إنه أحدث العطور الصادرة من علامة Burberry، وهو يتميز برائحته الفواحة التي تمزج بين الياسمين والبلاك بيري والكرز والبنفسج، إضافة الى روائح الفاكهة الثقيلة، وهو مزيج أخاذ ثابت ومميز، وكفيل بأن يمنحك رائحة راقية تأسر القلوب.

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Chloé Nomade Absolu de Parfum

Chloé Nomade Absolu de Parfum



إنه عطر خشبي بلمسة حلوة في غاية الجمال والجاذبية، معزز بالفواكه والنغمات العطرية المخملية مثل خشب الصندل والبرقوق. يمثل هذا العطر الثراء الخشبي بأناقته وجماله. رائحة هذا العطر الكثيفة والمركزة خيار رائع لمحبات العطور القوية في فصل الربيع.

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Esacada Flor de Sol Limited Edition

Esacada Flor de Sol Limited Edition



يشكل هذا العطر كوكتيل من الروائح الحيوية مع لمسة من خشب الصندل، وهو مزيج سيشعرك بالحيوية والمرح والانتعاش في الربيع والصيف على حد سواء. فإن كنت من محبات العطور الناعمة التي تدوم طويلاً، فلا تترددي في تجربة هذا العطر الجديد من إسكادا.



Gucci Guilty Love Edition Pour Femme

Gucci Guilty Love Edition Pour Femme



يجمع هذا العطر بين الروائح الخضراء ونغمات الفاكهة المتمثلة بالبرغموت والجريب فروت والبنفسج، التي تشعرك بالأمان، إلا أنها جريئة بما يكفي لتحمسك على تجربتها، وهي بالتأكيد ستمثل خياراً رائعاً لربيع 2020.

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