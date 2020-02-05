ماسكات لتكثيف الشعر بالألوفيرا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2020 07:40 مساءً - الألوفيرا من أنواع النباتات التي تمنح الشعر لمعان وصحة، إذ تحتوي على نسب عالية من الزنك، والكالسيوم، و الحديد، الذي يحتاجهم الشعر لصحته ويغذي الجذور والأطراف، كما يمنع التساقط والتقصف الذي تعاني منه الصبايا. ولهذا اخترنا لكِ ماسكات لـ تكثيف الشعر بالألوفيرا.



ماسك الألوفيرا وزيت الزيتون والحليب

ماسك الألوفيرا وزيت الزيتون والحليب



المكونات



- ملعقة كبيرة من الألوفيرا

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- 2 ملعقة كبيرة حليب



اضربي المكونات الثلاثة في الخلاط الكهربائي.

وزعي الماسك على شعركِ بالكامل من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الخليط لمدة ساعة كاملة، مع تغطية شعركِ بغطاء بلاستيكي ثم اشطفي شعركِ بالماء.

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قناع الألوفيرا مع الزيوت الطبيعية

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قناع الألوفيرا مع الزيوت الطبيعية



- ملعقة كبيرة من هلام الصبار الطازج

- 2 ملعقة كبيرة زيت خروع

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- 1 ملعقة كبيرة زيت أرغان



اخلطي الزيوت مع بعضها البعض، ومن ثم أضيفي هلام الصبار، وعلى شعركِ المبلل ضعي الماسك.

غطي شعركِ بفوطة دافئة لعمل حمّام زيت للشعر.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالشامبو والماء الفاتر.

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ماسك الألوفيرا وزيت الجوجوبا

جربي ماسك الألوفيرا وزيت الجوجوبا



مكونات الخليط



- 2 ملعقة كبيرة من هلام الصبّار

- 2 ملعقة كبيرة زيت جوجوبا

- ملعقة كبيرة زبادي



طريقة تحضير ماسك الألوفيرا وزيت الجوجوبا



تُخلط المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر لمدة 45 دقيقة.

اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.

كرري العملية مرة أسبوعيًّا لأفضل ترطيب للشعر

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