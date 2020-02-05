ممنوعة من الحركة والاختلاط.. تعرف على مرض الفنانة بشرى

أصيبت الفنانة بشرى، بوعكة صحية استدعت احتجازها داخل أحد مستشفيات القاهرة، حيث ذكر مصدر، لـ"الوطن"، أنَّ الفنانة أصيبت بضيق في التنفس قبل نقلها للمستشفى، وطالبها الأطباء المعالجون بالراحة لحين استعادة عافيتها.

ومن جانبها قالت "يارا" شقيقة الفنانة لـ"الوطن"، إن بشرى غادرت المستشفى، وتلزم منزلها حاليًا، إلا أنها ممنوعة من الحركة والاختلاط، مع الراحة التامة.

ويعتبر ضيق التنفس أحد الأعراض الطبيعية التي ترافق النشاط البدني الزائد، ويرصد "هن"، بعض المعلومات عن المرض وفقًا لموقع "WebMd".

أسباب ضيق التنفس

الربو أو الانتفاخ

والذي ينتج عنه سماع أصوات صفير أثناء التنفس.

الانصمام الرئوي

وهو يعني الإصابة جلطة في الرئتين، ما ينتج عنه الإحساس بضيق التنفس بشكل مفاجئ.

انتفاخات وألم في القدم

متلازمة فرط التهوئة

وتعد من أسباب ضيق التنفس المنتشرة، لدى صغار السن.

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الاكتئاب

يعد الاكتئاب من المشكلات التي قد تسبب الإصابة بضيق التنفس.

علاج ضيق التنفس

الراحة والاسترخاء بشكل مبدئي.

زيارة الطبيب لفحص ومعاينة الرئتين، ومجرى التنفس بشكل شامل.

فحص الصدر لمعرفة الأسباب والعلاج الملاءم.

العلاج بالأوكسجين، ولكن لا يُحبذ للمصابين بالانتفاخ.

متى يعد ضيق التنفس خطيراً؟

إذا حدث عقب القيام بمجهود بسيط أو خلال الاستراحة.

إذا شعرت بضيق التنقس عند الاستيقاظ من النوم في الليل.

بشرى في المستشفى بسبب ضيق بالتنفس