مصرية تظهر بإطلالة صديقة رونالدو: "تكاليفه أقل ونفس الشكل"

بفستان أبيض أنيق مُطرز بفصوص لامعة، أبرز تقسيمة جسدها، بدون أكمام، وبه فتحة "هوليوود" الشهيرة التي كشفت عن ساقها، مع تسريحة شعر "ويفي" منسدل، أعطتها "لوك مودرن ناعم".

هكذا تألقت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، حبيبة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فاعليات حفل جوائز جلوب سوكر، الذي أقيم في ديسمبر الماضي، بإطلالة مميزة ورقيقة بتوقيع مصمم الأزياء التونسي، على قروي.

وخطفت "جورجينا" الأنظار عند ظهورها، حتى باتت حديث الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلات عن الإطلالة وكواليسها.

وتواصل "هن"، مع "قروي" مصمم الفستان، ولكنه تحفظ على ذكر سعره، أو ذكر أي تفاصيل أخرى عنه.

Advertisements

آسفة جورجينا أنا ارتديته أولًا

هكذا علقت فتاة مصرية تُدعى "روبي زهرة"، على صورتها التي نشرتها وهي مرتديه الفُستان ذاته الذي تألقت به جورجينا، معبرة عن دهشتها وسعادتها لارتدائها فستان ارتدته حبيبة رونالدو بعدها.

الأمر الذي أثار دهشة الكثير من الفتيات، لتشابه الفستانين بشكل كبير، فهما من نفس اللون والتصميم نفسه تقريبًا.

روبي زهرة: أنا اللي عامله التصميم وحضرت بيه فرح أختي

وأوضحت "روبي"، في حديثها لـ"هن"، أنها صممت الفستان في شهر سبتمبر الماضي، لتحضر به فرح شقيقتها، مشيرة إلى أنها هي من صممت هذا الشكل تحديدًا، وهي من اختارت الخامة، ونفذته لها إحدى مصممات الأزياء.

وتابعت: "أنا اتفاجئت لما لقيت كل صحابي بيوروني صورة جورجينا وبيقولولي نفس اللوك بتاعك، مش بس نفس الفستان، لأ، وكمان نفس تسريحة الشعر، الصدفة كانت مرعبة، وأكيد اتبسطت لما شوفت فستاني جورجينا لابساه لأني أصلًا بحبها جدًا".

وأما عن سعر الفستان، قالت روبي: "فستاني اتكلف 3000 جنيه، ومش عارفه ممكن يكون فستان جورجينا اتكلف كام بس أكيد يعني رقم فلكي".