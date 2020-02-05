- 1/2
- 2/2
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، الدكتورة الهندية هاربين أرورا، مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، لبحث التحضيرات والترتيبات النهائية الخاصة بتلك الفعالية، التي من المقرر عقدها في مارس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول ظهور لـ"مايا" عقب وفاة نجلها في منتصف الشهر الماضي.
ورحبت "مرسي"، بـ"أرورا"، في بلدها التاني مصر، معربة في بيان لها، عن سعادتها وتطلعها لاستضافة مصر للمنتدى، لأول مرة خارج مقره الأصلي، الهند، واصفة تلك الفعالية الاقتصادية بـ"الفرصة المتميزة" لرائدات الأعمال، للالتقاء في مكان واحد، وبحث سبل التعاون والفرص المتاحة نحو تمكين المرأة اقتصادياً.
واستعرضت رئيس "القومي للمرأة"، أهم التحضيرات المقرر عقدها بالمنتدى، وأبرز الشخصيات العامة والاقتصادية والاستثمارية والفنانين على المستويين المحلي والعالمي الذين سيشاركون في المنتدى.
من جانبها، توجهت هاربين أرورا، بالشكر لرئيسة المجلس القومي للمرأة، على حسن الضيافة والترحاب الذي تلقته خلال زيارتها الى مصر.
وأكدت الدكتورة الهندية، أن انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة في مصر، يرسل رسالة للعالم، بأن مصر رائدة في مجال تمكين المرأة اقتصادياً على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن هناك رائدات أعمال مشاركات في المنتدى من أكثر من 70 دولة حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا مرسي تبحث مع هاربين أرورا تحضيرات المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.