مايا مرسي تبحث مع هاربين أرورا تحضيرات المنتدى الاقتصادي العالمي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، الدكتورة الهندية هاربين أرورا، مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، لبحث التحضيرات والترتيبات النهائية الخاصة بتلك الفعالية، التي من المقرر عقدها في مارس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول ظهور لـ"مايا" عقب وفاة نجلها في منتصف الشهر الماضي.

ورحبت "مرسي"، بـ"أرورا"، في بلدها التاني مصر، معربة في بيان لها، عن سعادتها وتطلعها لاستضافة مصر للمنتدى، لأول مرة خارج مقره الأصلي، الهند، واصفة تلك الفعالية الاقتصادية بـ"الفرصة المتميزة" لرائدات الأعمال، للالتقاء في مكان واحد، وبحث سبل التعاون والفرص المتاحة نحو تمكين المرأة اقتصادياً.

واستعرضت رئيس "القومي للمرأة"، أهم التحضيرات المقرر عقدها بالمنتدى، وأبرز الشخصيات العامة والاقتصادية والاستثمارية والفنانين على المستويين المحلي والعالمي الذين سيشاركون في المنتدى.

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من جانبها، توجهت هاربين أرورا، بالشكر لرئيسة المجلس القومي للمرأة، على حسن الضيافة والترحاب الذي تلقته خلال زيارتها الى مصر.

وأكدت الدكتورة الهندية، أن انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة في مصر، يرسل رسالة للعالم، بأن مصر رائدة في مجال تمكين المرأة اقتصادياً على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن هناك رائدات أعمال مشاركات في المنتدى من أكثر من 70 دولة حول العالم.