زغرودة ورقص شرقي.. تعرف على الجانب العربي في حياة شاكيرا

استطاعت "زغرودة" النجمة الكولومبية شاكيرا، أن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي والتي أطلقتها ببراعة خلال مباراة الـ"Super Bowl"، في دوري رابطة كرة لقدم الأمريكية.

وأثارت "زغرودة شاكيرا"، سخرية واسعة من قبل بعض المغردين الذين لا يعرفون الخلفية الثقافية لهذا النوع من الأصوات، بينما قام آخرون بتوضيح المعنى، وأن هذا الصوت هو صوت عربي يعبر عن الفرحة.

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لم تكن "الزغرودة"، وحدها هي التقليد العربي الذي أظهرته شاكيرًا على المسرح، بل إنها تحرص على القيام بأداء حركات من الرقص الشرقي في حفلاتها، وربما يرجع ذلك لحرص النجمة الكولومبية أن تعبر في حفلاتها دائما عن أصولها العربية سواء بأداء رقصات شرقية أو أداء بعض الكلمات على ألحان عربية.

وتعود جذور "شاكيرا"، إلى الشرق الأوسط، حيث والدها "دون وليام مبارك"، من أصول لبنانية، ووالدتها "نيديا ديل كارمن ريبول تورودو" مولودة في كولومبيا.

وقالت النجمة الكولومبية، في حوار صحفي سابق، إنها تحب زيارة منطقة الشرق الأوسط عامة: "تؤثّر بي إيجابياً بشكل كبير وهي تعتبر مصدر إلهام لموسيقاي، خاصة والدي لبناني وهذا يجعلني أقرب لهذه المنطقة".