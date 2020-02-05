مجموعة أنيقة من أحدث صيحات الموضة لملابس الشتاء 2020

القاهرة – لايف ستايل
مجموعة أنيقة من أحدث صيحات الموضة لملابس الشتاء طرحتها مصممة الأزياء زينب الكناري لتغازل اناقتك في شتاء 2020 تحت عنوان hijab in Rich style ، الا انها تناسب المحجبات وغير المحجبات ، وتصلح للمرأه من العشرينات والثلاثينات ، وتناسب بنات الجامعة والمرأة العاملة
اعتمدت "الكناري" في مجموعتها على الCape ، لأنه من أحدث الصيحات الموضة المسيطرة على شتاء 2020 مع الكاجوال والسواريه ، كما استخدمت معه ريش وتطريزات "هاند ميد" لتصيف لمسات أنيقة للقطع ، واختارت له الألوان رئيسية مثل الأبيض والأسود وايضا الرمادي .
أدخلت في مجموعتها أيضا الVest الطويل ، لانه يعتبر قطعة مهمة جدا للشتاء ، لكنها ابتعدت عن المألوف وأدخلت معه الفرو بألوان صيفية مبهجة ، فمزجت بين الوان الصيف وألوان الشتاء بطريقة انيقة ، فرأينا الأصفر مع الرمادي ، والكافيه مع الفوشيا ، مع إطار هاند ميد على الوسط
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كما استخدمت خامة الVelvet باللون النبيتي والبلاك مع تطريز هاند ميد باييت وخرز على الاكتاف .
واستعانت بالاستايل الفيكتوري في الفساتين ، واستخدمت أكثر من خامة مثل الجبير والدانتيل مع الخامة الاساسية لتعطي مظهر أكثر اناقة وانوثة للمرأة .
اشتركت في جلسة التصوير خبيرة التجميل منى الجمل التي وضعت لمساتها الجمالية المناسبة لكل قطعة في المجموعة ، والذي ارتدتهم العارضة وفا عثمان ، وجلسة التصوير بعدسة المصور محمد عاطف
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