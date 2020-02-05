مجموعة أنيقة من أحدث صيحات الموضة لملابس الشتاء 2020

مجموعة أنيقة من أحدث صيحات الموضة لملابس الشتاء طرحتها مصممة الأزياء زينب الكناري لتغازل اناقتك في شتاء 2020 تحت عنوان hijab in Rich style ، الا انها تناسب المحجبات وغير المحجبات ، وتصلح للمرأه من العشرينات والثلاثينات ، وتناسب بنات الجامعة والمرأة العاملة

اعتمدت "الكناري" في مجموعتها على الCape ، لأنه من أحدث الصيحات الموضة المسيطرة على شتاء 2020 مع الكاجوال والسواريه ، كما استخدمت معه ريش وتطريزات "هاند ميد" لتصيف لمسات أنيقة للقطع ، واختارت له الألوان رئيسية مثل الأبيض والأسود وايضا الرمادي .

أدخلت في مجموعتها أيضا الVest الطويل ، لانه يعتبر قطعة مهمة جدا للشتاء ، لكنها ابتعدت عن المألوف وأدخلت معه الفرو بألوان صيفية مبهجة ، فمزجت بين الوان الصيف وألوان الشتاء بطريقة انيقة ، فرأينا الأصفر مع الرمادي ، والكافيه مع الفوشيا ، مع إطار هاند ميد على الوسط

اقرا ايضاً:

تعرّفي على طرق اختيار الأزياء المناسبة لصاحبات الجسم الكمثّري

كما استخدمت خامة الVelvet باللون النبيتي والبلاك مع تطريز هاند ميد باييت وخرز على الاكتاف .

Advertisements

واستعانت بالاستايل الفيكتوري في الفساتين ، واستخدمت أكثر من خامة مثل الجبير والدانتيل مع الخامة الاساسية لتعطي مظهر أكثر اناقة وانوثة للمرأة .

اشتركت في جلسة التصوير خبيرة التجميل منى الجمل التي وضعت لمساتها الجمالية المناسبة لكل قطعة في المجموعة ، والذي ارتدتهم العارضة وفا عثمان ، وجلسة التصوير بعدسة المصور محمد عاطف

قد يهمك ايضاً:

الساتان يُعد من أبرز أقمشة السواريه انتشارًا في حفلات الزفاف

فساتين السهرة السواريه موضة خريف 2019 تعكس آخر صيحات العام الجديد