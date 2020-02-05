منها النفخ في الطعام..9 عادات خاطئة نفعلها يوميًا تضر بصحتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك بعض العادات الخاطئة التي قد يفعلها البعض بشكل يومي دون أن يدري أنها تسبب الكثير من الأضرار السلبية على الصحة.

لذا نقدم لكم أهم العادات الخاطئة التي نفعلها وتؤثر على صحتنا بالسلب، وفق ما ذكر موقع "Bright side" الأمريكي.

1- النفخ في طعام الأطفال الساخن:

يعتبر النفخ في طعام الأطفال من العادات السيئة، حيث ينتقل البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان حتى لو لم يكن لدى الطفل أي أسنان، لذا من الأفضل الانتظار بعض الوقت حتى يبرد الطعام.

2- ميل الرأس لأسف عند حدوث نزيف الأنف:

ميل الرأس لأسفل عند حدوث النزيف يؤدي إلى انخفاض الجزء الخلفي من الحلق، ما يسبب اختناق الدم، لذلك يجب عند حدوث ذلك، مسك الأنف بالأصابع أسفل الخياشيم مع الحفاظ على الرأس مستقيم موازية للأرض.

3- حمل شخص تعرض للإغماء:

يرجع سبب إغماء الأشخاص إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، ما يؤدي إلى عدم وصول الدم إلى المخ، لذلك لا يجب حمل الشخص أثناء إغمائه لأنه يمنع وصول الدم إلى المخ.

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4- امتصاص سم من شخص لدغته أفعى:

امتصاص السم لا يساعد الضحايا، لكن يجب في هذه الحالة وضع الشخص لأسفل بحيث تكون اللدغة أقل من مستوى القلب، ويجب أن يظل الشخص ثابتا لمنع انتشار السم في الجسم.

5- غسل الأسنان بعد الأكل مباشرة:

يجب عليك غسل أسنانك صباحًا قبل الأفطار، وفي حالة القيام بغسلها بعد الأكل عليك غسل الفم أولا بالماء ثم الانتظار 40 دقيقة ثم غسل الأسنان بعد تناول الطعام.

6- وضع الثلج مباشرة على الكدمات:

يؤدي وضع الثلج على الكدمات إلى تقليل تدفق الدم وتبطئ سرعة الشفاء، لذلك يجب وضع قطعة الثلج في قطعة قماش ووضعها على المنطقة المصابة مدة لا تتعد الـ10 دقائق.

7- وضع الزبدة أو الثلج على الحرق:

وضع الثلج أو الزبدة على الحرق يؤدي إلى تعمق الحرق، لذلك يجب وضع الحرق تحت الماء الجاري البارد لمدة 20 دقيقة.

8- فرك اليدين في الشتاء:

فرك اليدين أو استخدام الحرارة للشعور بالدفء يمكن أن يتسبب في الحروق، لذلك يجب تدفئة اليدين من خلال وضعها في ماء دافئ.

9- إعادة ملء الزجاجة البلاستيكية:

هناك مادة كيميائية خطير في البلاستيك تسمي "BPA" تتسرب إلى المياه وتتسبب في نمو البكتيريا في الزجاجة، وهذه البكتيريا يمكن أن تتسبب في الإصابة بالسرطان.