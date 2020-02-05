دبي للسياحة: 10 ملايين شخص شهدوا فاعليات مهرجان دبي للتسوق هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

قالت دائرة دبي السياحة إن مهرجان دبي للتسوق حقق أرقامًا مذهلة خلال دورتها الـ 25 التي اختتمت فاعليتها نهاية الشهر الماضي.

وأضافت في بيان صحفي اليوم أن المهرجان شهد خمسة أسابيع من التخفيضات وضم

3847 فعّالية، منها 2059 فعّالية مجانية، وشارك 440 فنانًا خلال هذه الفعّاليات، منهم 197 فنانًا ترفيهي متجوّل.

وحضر فعّاليات مهرجان دبي للتسوّق، بما فيها الفعّاليات الترفيهية وأنشطة العلامات التجارية وأسواق المهرجان والحفلات الغنائية وغيرها، أكثر من 10 ملايين على مدى 38 يومًا، وفقًا للبيان.

وبحسب البيان فإن المهرجان شهد تخفيضات مذهلة على 1000 علامة تجارية في 4 آلاف متجر، بالإضافة إلى 28 صفقة ضمن مفاجآت مهرجان دبي للتسوّق.

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وقال البيان إن عشّاق الموسيقى كانوا على موعد مع 183 حفلاً غنائياً خلال المهرجان، منها 167 حفلاً مجانياً، وطربت الجماهير الحاضرة خلال هذه الحفلات الغنائية على أنغام 10490 أغنية.

وكانت الدورة الـ 25 من المهرجان الأكبر من حيث حجم الجوائز التي قدمتها، حيث بلغت قيمتها أكثر من50 مليون درهم فاز بها 8818 شخصًا.

وشملت الجوائز 87 سيارة، و3096 جائزة ذهبية، بالإضافة إلى مبالغ نقدية وغيرها من الجوائز.

وشهدت دورة هذا العام إضافات تفاعلية، ومنها تحدي هاشتاج #DSFturns25، وهي مسابقة تحتفي بالزوّار والمقيمين والذين يجعلون من كل دورة من المهرجان تجربة لا تنسي، وهدفت المسابقة تشجيع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة أجمل اللحظات التي عاشوها خلال المهرجان، وقد حققت المسابقة 26 مليون مشاهدة على تطبيق "تيك توك" وحده.

ومن بين الإضافات هذا العام، سلسلة الأسواق التي احتفت بمسيرة مهرجان دبي للتسوّق التي انطلقت في العالم 1996. وغمرت هذه الأسواق المجانية زوّارها بأجواء مفعمة بالحياة، وشارك فيها 256 كشك و66 عربة طعام.

خلال فاعيلات المهرجات انطلقت عروض الألعاب النارية اليومية، والتي شملت 119 عرضاً على مدى 38 يوماً، واستمرت لـ 357 دقيقة في عدد من الوجهات، منها "ذي بوينت"، السيف، "لامير"، "ذا بيتش"، برواز دبي، ودبي فستيفال سيتي مول، بحسب البيان.