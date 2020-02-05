بدون تكاليف.. خطوات بسيطة لتجديد ملابسك القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

تبحث الفتيات دائمًا عن الجديد في الأزياء وتتابع أبرز صيحات الموضة، من أجل إطلالة مفعمة بالأنوثة والحيوية.

وأحيانًا أخرى تريد تجديد ملابسها القديمة التي تحبها، بشكل يتناسب مع عالم الموضة، لذا

نقدم عددًا من الأفكار التي تساعد على تجديد الملابس القديمة، كما أوضح موقعي "all for fashion design"، و"buzz feed".

- القميص الكاروهات

لا تبطل موضة الكاروهات، قد تختفي لبعض الوقت، لكنها لا تنتهي، إذا كان لديك قميص قديم يمكنك الاستعانة ببعض الفصوص لحكياتها على منطقة الجيب.

Advertisements

- القميص الجينز

الصقي فصوص لامعة على القميص الجينز السادة لتغيير مظهره تمامًا.

- تزيين الياقة

زيّني البلوزة الخاصة بك من خلال خياطة الفصوص على الياقة.

- من كاجوال إلى كلاسيك

استعيني بالخياطة لتحويل فستانك الكاجوال إلى كلاسيك، مكون من قطعتين توب وجيبة.

- اطبعي وردة

يمكنك إضافة الورد إلى التيشرت المخطط الخاص بك، لمزيد من الحيوية.