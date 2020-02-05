إطلالات في البناطيل لمختلف المناسبات على طريقة كارلا حداد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2020 04:39 مساءً - البنطلون في خزانة المرأة أصبح من القطع الأساسية، ولهذا وفي كل موسم نشاهد منه أجمل التصاميم المتنوعة والمبتكرة، الكاجوال منها والرسمية، ضمن مجموعات كبرى دور الأزياء العالمية. والبنطلون يسهل تنسيقه بمختلف المناسبات، ابتداءاً من المشاوير الصباحية اليومية، إلى إطلالات الدوام، وصولاً الى السهرات. وكما هو معروف، فهنالك البناطيل القطنية، وبناطيل الجينز وتلك المصنوعة من الأقمشة العملية أو الأقمشة المسائية الفاخرة... وقد رصدنا لـ كارلا حداد عددا من الإطلالات المميزة في تصاميم البنطلون المختلفة. شاهدي الصور واستوحي منها الإطلالة التي تناسبك.



لوك شبابي في بنطلون الجينز نسقته كارلا حداد:

لوك عصري في الجينز نسقته كارلا حداد



شاهدنا كارلا حداد في لوك شتوي أنيق، وقد اختارت فيه بنطلون جينز خصر عالٍ باللون الأزرق الداكن، نسقت معه توب باللون الأسود، ومن فوقهما اعتمدت بليزر طويل باللون الرمادي، وأكملت اللوك بحذاء من الجلد الأسود مزين بالأربطة البيضاء وحقيبة كتف أنيقة، وأضافت لمسات مميزة من خلال القبعة والنظارات الشمسية.

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إطلالة شبابية في البنطلون القماشي نسقتها كارلا حداد:

اطلالة شبابية أنيقة في البنطلون نسقتها كارلا حداد



لوك جمع بين الأناقة والأسلوب الذكوري العصري نسقته كارلا حداد، وكان عبارة عن بنطلون قماشي مقلم باللونين الرمادي والأسود نسقت معه توب قصيرة من الجلد وحذاء من دون كعب مرصع بمسامير معدنية باللون الفضي، وأكملت اللوك بحقيبة كتف من سانت لوران Saint Laurent وقبعة سوداء.

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تنسيق عصري في البنطلون الميتاليك اعتمدته كارلا حداد:

كارلا حداد في لوك عصري في بنطلون فضي ميتالك





أقمشة الميتالك مازالت من صيحات الموضة الرائجة جداً. وهنا شاهدنا كارلا حداد وقد نسقت لوك عصريا اختارت فيها بنطلون باللون الفضي الميتالك بقصة أرجل واسعة وخصره عالٍ، وكانت قد نسقت معه توب سوداء وجاكيت بليزر قصير، وأكملت اللوك بحذاء باللون الفضي أيضاً.

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إطلالة رسمية في البنطلون الخصر العالي نسقتها كارلا حداد:

بنطلون أسود خصر عال نسقته كارلا حداد لاطلالة أنيقة



البناطيل ذات الخصر العالي تنحت الجسم وتجعل الخصر يبدو أكثر نحافة، ولهذا كثيرات من النساء يعتمدنها لمختلف المناسبات مثل كارلا حداد التي اختارته هنا لإطلالة مسائية باللون الأسود وبقصة أرجل ضيقة، وقد نسقت معه توب براقة كتف واحد وصندل كعب عال أنيق.



إطلالات متنوعة منها الكاجوال ومنها الرسمية في موديلات البناطيل المختلفة، نسقتها كارلا حداد. شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار المميزة.

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