مزيج الأسود والأبيض موضة راقية بأسلوب النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2020 04:39 مساءً - مزيج الأسود والأبيض من صيحات الموضة الراقية والأنيقة، وهذا الموسم كانت من أبرز الصيحات التي شاهدناها على منصات عروض دور الأزياء العالمية، وأيضًا في اطلالات النجمات اللواتي تألقن بها بأساليب ومناسبات مختلفة، منها الرسمي ومنها الأكثر عصرية، ولهذا جمعنا بالصور اليوم أجمل اطلالات النجمات في هذا المزيج المميز لتستوحي أفكارًا جميلة تتألقين بها باللونين الأسود والأبيض، وإليكِ بعض الأمثلة.





بلايك لايفلي في تنسيق أنيق بالأسود والأبيض:

اعتمدي بلايك لايفلي لوك أنيق باللونين الأسود والأبيض





شاهدنا النجمة بلايك لايفلي Blake Lively وقد اعتمدت اطلالة شبابية أنيقة اختارت فيها تنورة بليسيه ماكسي من المخمل باللون الأسود، نسقت معه قميصًا أبيض بقصة كلاسيكية، وأكملت اللوك بحذاء كاحل مرصع بالمسامير المعدنية، وقبعة كبيرة سوداء.

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تايلور سويفت أنيقة في اطلالة باللونين الأسود والأبيض:

تايلور سويفت أنيقة بالأسود والأبيض





تألقت تايلور سويفت Taylor Swift مؤخرًا في إحدى المناسبات، حيث اختارت جمبسوت ومعطفًا طويلًا من فوقه بنقشة الكارو باللونين الأسود والأبيض موضة هذا الموسم، وكانت قد زيت خصرها بحزام معدني باللون الفضي وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ بنقشة التصميم نفسه.



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بينلوبي كروز في اطلالة بالأسود والأبيض من شانيل:

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بنيلوبي كروز متألقة بالأسود والأبيض في اطلالة من شانيل



اطلالة راقية تألقت بها بينيلوبي كروز Penelope Cruz على السجادة الحمراء كاتت قد اختارتها من شانيل Chanel عبارة عن جاكيت قصير من الترتر البراق باللونين الأسود والأبيض، نسقت معه تنورة ماكسي من التول الأسود ، أكملت اللوك بحقيبة كلاتش مميزة.



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إليسيا فيكاندر في لوك ناعم باللونين الأسود والأبيض:

اليسيا فيكاندر في اطلالة أنيقة بالأسود والأبيض من لويس فويتون



الممثلة الشابة إليسيا فيكاندر Alicia Vikander اعتمدت اطلالة ناعمة وأنثوية من لويس فويتون Louis Vuitton كانت عبارة عن تنورة قصيرة باللون الأبيض وتوب سوداء مزينة بالكشكش، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ أبيض وشنطة يد مبتكرة باللون الفضي البراق.



مزيج الأسود والأبيض موضة راقية ومميزة شاهدناها ضمن مجموعات دور الأزياء العالمية، وعلى أجمل اطلالات النجمات العالميات، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار.

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