ألوان رومانسية تناسب إطلالة يوم الحب بدلًا من الأحمر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2020 04:39 مساءً - هلّ فبراير، شهر الحب الذي نبحث فيه عن اطلالة رومانسية تناسب ليلة يوم الحب. تذهب الأذهان إلى اللون الأحمر الذي يشع طاقة، لأنه رمز للحب، لكنه ربما يكون اختيارًا تقليديًّا ومتوقعًا، لذا إن لم يكن الأحمر بين ألوانكِ المفضلة، أو تبحثين عن التميز في هذه الليلة الرومانسية، نقدم لكِ خيارات رومانسية ربما تنال إعجابكِ.



ما يميز عام شتاء 2020 أنّ الموضة كسرت جميع القيود على الألوان الساطعة والناعمة، فلم تعد اطلالات الشتاء داكنة كما كانت، بينما دخل السباق ألوانًا لن نتوقع يومًا أن تحتلّ هذه المكانة البارزة في الطقس البارد، ومن هنا أصبحت الألوان المناسبة ليوم الحب أيضًا متنوعة، فلا مانع من كسر قاعدة الأحمر لصالح لون رومانسي يزيدكِ جاذبية.



1-المرجاني المائل إلى الوردي

المرجاني المائل إلى الوردي



صحيح أنّ المرجاني المائل إلى البرتقالي كان لون عام 2019، إلا أنه خيار أنيق لهذا العام أيضًا، بل إنه شهد مزيدًا من الرواج هذا العام. ننصحكِ باختيار فستان أنيق من المرجاني بظل مائل إلى الوردي أكثر، لأنه أكثر نعومة ومن ثم يزيدكِ أنوثة في ليلة الحب.

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2- البرتقالي الساطع

البرتقالي الساطع



في حين تذهب موضة الخريف والشتاء إلى الألوان الترابية بداية من البيج وصولًا إلى البني، إلا أنّ البرتقالي الساطع يسيطر على الأزياء الأنيقة هذا الخريف بلا شك.

ما يميز البرتقالي أنه يضفي على بشرتكِ توهجًا، لذا هو بديل لا يقل سخونة عن الأحمر.

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3- الأخضر الفستقي

الأخضر الفستقي



الأخضر المستوحى من لون حبة الفستق، هو أحد الألوان الرومانسية البارزة هذا الشتاء ، لا سيما وأنه شوهد على ممشى عروض أزياء خريف وشتاء 2019/2020، ذهبت بعض دور الأزياء البارزة إلى تقديمه بستايل الاطلالة الأحادية أو المونوكروم، مثل الفساتين الحريرية التي قدمها مارك جاكوبس أو التصميمات المترفة المصممة من الحرير مع الفراء الملون.

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4- البيج

البيج



إذا كنتِ تميلين إلى الاطلالات الناعمة سيكون البيج هو الخيار المناسب لكِ، فبحسب ما شاهدناه على ممشى العروض، سيكون البيج هو الأسود الجديد، بخاصة وأنه أقلّ حدّة من الأسود، و أكثر دفئًا من اللون الأبيض، لن تجد أيّ امرأة، أيًّا كان لون بشرتها، صعوبةً في العثور على ظل من البيج يلائمها.



ذلك بالإضافة إلى ذلك يمكنكِ الاعتماد على الذهبي والفضي للاحتفال بعيد الحب، لا سيما إذا كنتِ بصدد احتفال ضخم.

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