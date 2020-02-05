الشورت البيرمودا لاطلالات كلاسيكية في العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2020 04:39 مساءً - تعود صيحة شورت البرمودا من موسم الى آخر بأسلوب مغاير واكثر تجدداً.

هل فكرت من قبل في الذهاب إلى العمل بشورت بيرمودا؟ وكيف يمكنك تنسيقه مع البليزر؟ نسقي الشورت البيرمود مع توب باللون الأسود وبليزر طويل باللون الزيتي.

تنسيق شورت البيرمودا مع بلوزة باللون الأبيض وبليزر رمادي طويل وارتدي معه بوت قصير باللون الأسود. ارتدي الشورت البيرمود الأسود مع بلوزة باللون البيج ونسقيها مع كاب باللون الأسود. اختاري بوت قصير باللون الأسود لتكملي إطلالتك.

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تنسيق الشورت البيرمودا





لوك بالكامل باللون الأبيض من شورت بيرمودا وبليزر باللون الأبيض، وحذاء بكعب عال باللون الأبيض والأسود.

تنسيق بدلة باللون البيج مع كارديغان باللون الأبيض والأسود ونسقي معه بوت طويل. لا تتردي في تنسيق شورت بيرمود مع بالطو طويل.

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ما رأيك في الظهور بلوك مختلف إلى العمل بالشورت البيرمودا؟ شاهدي الصور واختاري اللوك الأمثل لك لتظهري جاذبية بشكل مختلف.