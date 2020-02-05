أحدث صيحات موضة المعاطف الكاوبوي لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2020 04:39 مساءً - واحدة من الصحيات الأنيقة التي برزت العام الماضي هي المعاطف الكاوبوي، بتفاصيلها المختلفة وموديلاتها الأنيقة، شاهدناها بعروض Celine سيلين مع موديل الكاب بالألوان البيج، ومع لمسة الجلد المترفة بعروض Louis Vuitton لويس فيتتون، بينما اختارتها دار Miu Miu بتصميم الجلد المزركش مع فرو الخروف للمسة أكثر تقليدية لستايل المعاطف الكاوبوي.

موضة معاطف الكاوبوي من أسابيع الموضة العالمية



أما بالنسبة للصبايا المحجبات، فيمكنكِ تنسيق هذه المعاطف بكل بساطة لأنها من التصاميم المحتشمة التي تناسبكِ، ولهذا لم نستغرب اعتماد الفاشينيستا المحجبات على تلك الموديلات بشكل كبير.





مرمر محمد بأجدد اطلالاتها بمعطف الكاوبوي الكلاسيكي

مرمر محمد بأجدد اطلالاتها بمعطف الكاوبوي الكلاسيكي





اختارت مرمر محمد معطف الكاوبوي الكلاسيكي بأجدد اطلالاتها، مع ستايل الشراشيب المعروف لهذه الموديلا، بلون مميز بدرجة البيج، وهي من الدرجات الرائجة بموديلات الكاوبوي.

وقد نسقته مرمر محمد مع بنطلون أبيض، وأعجبنا اختيارها لبوت الساق الأنثوي بستايل الكاوبوي أيضًا، ولكن مع الكعب العالي الأنثوي، لاطلالة جريئة تناسب المرأة العصرية.

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معطف الكاوبوي المخملي بأسلوب لينا أسعد

معطف الكاوبوي المخملي بأسلوب لينا أسعد





لينا أسعد اختارت معطف الكاوبوي على طريقتها المخملية، بتفاصيل بسيطة لقصّات ناعمة على منطقة الكتفين، من دون شراشيب لافتة، لتناسب أسلوبها البسيط، وقد اختارته لاطلالة كاجوال مع حذاء الميول من غوتشي، وشنطة باللون الجملي ميني.

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فطامي بوحمد بمعطف الكاوبوي مع الياقة العريضة

فطامي بوحمد بمعطف الكاوبوي مع الياقة العريضة



تشتهر الكثير من موديلات معاطف الكاوبوي بقصّة الياقة المثلثية، والتي كانت جزء كبير من أزياء الثمانينات، والتي انتشر فيها موضة الكاوبوي بشكل عام.

واختارت الفاشينيستا فطامي بوحمد هذا المعطف بالياقة المثلثية باللون النود الأوف وايت، نسقته بطريقة غير تقليدية مع التنورة السوداء المكسرة، والتيشرت الأبيض.



بهذا الألبوم إليكِ صيحات مختلفة من معاطف الكاوبوي من وحي الفاشينيستا المحجبات، وستايلات عصرية من أسابيع الموضة لشتاء الموسم.

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